El FIB recupera el pulso gracias a un eléctrico Franz Ferdinand

Atlas 19/07/2009 - 13:28 1 Comentario

En el escenario, y siguiendo su tónica habitual, Franz Ferdinand resucitó la energía del Festival de Benicàssim tras las inclemencias meteorológicas que habían aguado este viernes el ánimo de los asistentes.

El grupo arrancó con su pop anfetamínico y temazos como 'Take me out', 'Michael', 'The dark of the matineé' y 'This fire'.

Miles de personas vibraron con sus acordes, con ganas de desquitarse a base de baile. Unos increíbles Franz Ferdinand que han vuelto a meterse al público del festival en el bolsillo tras su inolvidable concierto de 2005 en el mismo Escenario Verde.