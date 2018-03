La discografía de Michael Jackson acapara las ventas en Europa y Latinoamérica

AFP 19/07/2009 - 14:04

Los discos del 'Rey del pop', Michael Jackson, fallecido súbitamente el 25 de junio, siguieron encabezando esta semana las listas de los más vendidos en Europa y Latinoamérica, incluso desplazando en Francia cualquier otro tipo de preferencias.

Aunque no entraron en el Billboard 200, en el Catálogo Pop de la clasificación de Billboard los discos de Jackson y de los Jackson 5 ocupaban por tercera semana los 10 primeros puestos de la lista.

A continuación, los mayores éxitos musicales en España, varios países de América Latina, Estados Unidos y Francia.

España:

1 - 'King of pop', de Michael Jackson

2 - 'Y.', de Bebe

3 - 'Operación Triunfo 2009', de Operación Trifunfo 2009

4 - 'Lines, vines and trying times', de Jonas Brothers

5 - 'The collection', de Michael Jackson

(Fuente: Productores Musicales de España)

Argentina:

1 - 'Number ones', de Michael Jackson

2 - 'Éxitos Vol. 2', de La Fiesta

3 - 'History past present and...', de Michael Jackson

4 - 'Las cosas son como son', de Ricardo Montaner

5 - 'Bad', de Michael Jackson

(Fuente: CAPIF)

Chile:

1 - 'Lines vines and trying', de Jonas Brothers

2 - 'Number ones', de Michael Jackson

3 - '25 The greatest hits', de Simply Red

4 - 'No line on the horizon', de U2

5 - 'The 3D concert experience', de Jonas Brothers

(Fuente: Feria del Disco).

Estados Unidos:

1 - 'BLACKsummers'night', de Maxwell

2 - 'Hannah Montana 3', banda sonora

3 - 'NOW 31', de Various Artists

4 - 'Nothing personal', de All Time Low

5 - 'The E.N.D', de The Black Eyed Peas

(Fuente: Billboard 200)

Francia:

1 - 'Live in Bucharest - The Dangerous tour', de Michael Jackson

2 - 'The Essential Michael Jackson', de Michael Jackson

3 - 'King of pop - Edition 2 CD', de Michael Jackson

4 - 'History', de Michael Jackson

5 - 'Dangerous', de Michael Jackson

(Fuente: Fnac.fr)