El Festival 'Eólica' cumple siete años reuniendo en el sur de Tenerife a 11.000 asistentes

19/07/2009 - 16:08

Alrededor de 11.000 personas acudieron al VII Festival Internacional de Energías Renovables, 'Eólica 2009', entre las jornadas diurna y nocturna. La organización valoró en un comunicado positivamente este nivel de asistencia y agradeció la fidelidad de su público habitual, que seguía entrando al Festival hasta avanzadas las dos de la mañana.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)

Además, para el director de Elementhal Events, Bernard Habis, ha sido muy satisfactorio el aumento de la afluencia de familias con niños a la jornada diurna, que registró unos 2.500 asistentes, muestra del impulso que se ha dado a esta parte del evento con el despliegue del Bus Eólica por los municipios de Tenerife desde dos meses antes del Festival.

En el apartado musical, Catpeople, el grupo canario Line, los españoles Oblique, el rumano Rhadoo y el alemán Matías Kaden, seguido de Teenage Fanclub, fueron lo mejor de la noche. Catpeople fue, sin duda, la estrella del escenario de directos Carton, con una música que envolvía y copaba todos los sentidos. Su ritmo y su fuerza hicieron bailar y saltar a un público entregado, que se quedó con ganas de más.

Por otra parte, el preciosismo de las guitarras de Teenage Fanclub y la perfecta armonía de sus voces trasladaron al público a lo mejor de la música de los 90. No es de extrañar que esté considerada una banda de culto. El grupo escocés, que interpretó un recopilatorio de su repertorio, avanzó en el Festival tres de los temas (Baby Lee; The Fall y Sometimes I don't need to believe in anything) de su próximo álbum, que saldrá en enero, según explica la nota.

También presentó nuevo trabajo la banda Oblique (Without a Noise), que demostró cómo se puede fusionar la electrónica y el pop en directo con una voz femenina y metálica, que puso una nota diferente sobre el escenario Carton.

GRUPO CANARIO

Pero quizás la mayor sorpresa de la noche la protagonizó el grupo canario Line, que realizó una extraordinaria actuación de 3 a 4 de la mañana en este mismo escenario demostrando la frescura rockera autóctona y despertando pasiones entre el numeroso público presente a esa hora de la noche. Terminó su actuación con una improvisación con Marvel Hill, que también encantó a los asistentes.

En el capítulo de house y techno, que este año tuvo como escenario el Plastic, destacó con creces el rumano Rhadoo y el grancanario Javier Carballo. Plastic, por el que pasaron también Dan Berkson & James What y los canarios, Logannn!, Luis Groove y José Armas, contó también con el dj francés Oxia, que fue otro de los atractivos de este escenario.

Otra de las novedades de la presente edición fue la música experimental, que ocupó el escenario Cristal, esta vez ubicado en el interior del Centro de Visitantes. Allí sentados, a oscuras, el público se trasladaba a donde lo llevara una música que crea atmósferas, cuyo objetivo es trabajar los sentidos utilizando todo tipo de instrumentos (teclados, saxo, guitarra eléctrica, platos, etc). Dentro de este estilo Gaf y la Estrella de la Muerte fueron, sin duda, lo mejor de la sesión. Con un lleno absoluto a las 20.00 de la noche demostraron que lo no comercial también funciona.

ZONA VERDE

Durante todo el día y la noche el equipo verde y los 25 voluntarios que colaboraban con el mismo estuvieron permanentemente separando los residuos y alentando a todos los asistentes del Festival, tanto al público como a los artistas y todo el personal de producción, a tener una actitud proactiva con el reciclaje y el medioambiente.

'Eólica', que regresó este año a su formato tradicional de un día y una noche, ha conseguido resistir a los vaivenes de los ciclos económicos un año más gracias a la fidelidad de un público incansable y la inestimable colaboración de los artistas y de todas las personas que trabajan cada año en el mismo para hacerlo posible.