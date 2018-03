ASTURIAS.-Gijón.- Organización, Ayuntamiento y Principado destacan el éxito de la Semana Negra en el barrio de La Calzada

La organización de la Semana Negra, que hoy cerró su XXII edición, el Ayuntamiento de Gijón y el Principado destacaron hoy el éxito del certamen en su ubicación en el barrio de La Clazada, en el entorno de la playa del Arbeyal, y tanto la Alcaldesa de Gijón, Fernández Felgueroso, como el Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, no descartaron que la ubicación se repita en posteriores ediciones.

En este sentido la alcaldesa de Gijón aseguró que esta edición "ha ido francamente bien y ha tenido el arrope de los barrios de La Calzada, de Jove y del Natahoyo". "Estamos muy satisfechos de como ha salido", dijo la Alcaldesa, que preguntada por la posibilidad de que esta ubicación pase a se la habitual indicó que "por ahora no procede aventurar nada más, solo decir que aquí está muy bien".

Similares fueron las palabras del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. "En esta ciudad se os quiere en todos los lugares, porque somos tolerantes, porque la gente en 22 años ha votado que la Semana Negra le gusta y si os quieren tanto pensároslo para el año que viene, porque quizás no hay que inventar tantas cosas", dijo Areces, durante su intervención en el acto de clausura del certamen.

Por su parte el director del festival, el escritor Paco Ignacio Taibo II, dedicó buena parte de su intervención en el acto de clausura a agradecer el comportamiento de los vecinos del entorno en el que este año se celebró el certamen. "Cada mañana de estos días diez dije vivan los vecinos de los barrios populares de Gijón porque fueron el alma de esto. Vecinos de La Calzada, de Jove, del Natahoyo, muchas gracias", dijo Taibo II que añadió que los vecinos de la zona les dicen que se queden en el barrio para siempre.

"Tras años de vecindario que dieron la lata hasta aburrirnos esto es la gloria, nos sentimos encantados aquí, así que ha sido un gran acierto por parte del Ayuntamiento haber pensado que en tiempos de crisis venir a barrios más populares que resienten más la crisis es una gran idea", manifestó Taibo II.

ÉXITO Y LLENO TOTAL.

Taibo II aseguró que la realidad ha sido el "mejor discurso triunfal para la Semana Negra". "Estamos ante un éxito y lleno permanente y seguimos poniendo el nombre de Gijón en el mapa de los grandes festivales", dijo. Explicó además que se han vendido 54.108 libros, un número de ejemplares que ha superado los 51.205 del pasado año 2008. Todo ello "frente a los augurios de que el certamen sería un desastre" y a pesar de que se hacía frente a un año "particularmente complicado".

Destacó que este era "un año particularmente complicado" en el que se hacía frente a lo que supondría un nuevo cambio de recinto que aportaba misterio sobre su comportamiento, con costos muy complicados porque parte de la instalación se levanta sobre la playa y con un agravante, y es que se trataba de la primera Semana Negra en tiempos de crisis.

"Todo esto, en especial la crisis nos hacia dudar del comportamiento de la gente, teníamos miedo al descenso de ventas de libros, a la falta de público, a la lejanía del certamen, pero todos los miedos fueron arrasados por la realidad y eso da gusto", dijo Taibo.

El escritor y director de la Semana Negra aseguró que Asturias sigue resistiendo la crisis mejor, y eso se ha demostrado a lo largo de estos diez días de certamen que registró un lleno de carpas, librerías, chiringuitos y de todo. Para Taibo II esto significa además que la cultura es uno de los grandes mecanismos de confrontación de los tiempos de crisis. "Porque además una parte de la crisis está en las cabezas y la fiesta saca esa actitud depresiva de las cabezas. Estos día días han dado una de las principales razones de confrontar crisis", dijo.

Por su parte, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, manifestó que curiosamente este festiva retorna casi al punto de partida de su primera edición celebrada en El Musel, muy cerca de la ubicación de este año.

"Volvemos al punto casi de partida tras 22 años donde la palabra éxito se ha repetido a pesar de habar recorrido numerosas ubicaciones de la ciudad", dijo Areces, que indicó que ello se debe al claro liderazgo del equipo directivo y gracias a una persona como fue Paco Ignacio Taibo I, el "líder de la saga de los Taibo" al que este año se rindió un cálido homenaje.

Areces coincidió con Taibo en destacar el papel que la cultura juega en estos momentos de crisis y aseguró que un buen ejemplo de ello ha sido el éxito cosechado por el certamen, un certamen que año a año se reafirma en su mensaje de "cultura popular que se hace de manera sencilla sin negar lo profundo". Dijo que la Semana Negra ha hecho mucho por sacar a Gijón de la crisis y puede seguir haciéndolo.

"Me considero un histórico del Festival porque no he faltado nunca", dijo Areces en tono de broma, a la vez que afirmó que con los años se ha logrado que la cultura se entienda de otra forma y que Gijón refleje en el mundo una manera diferente de ver la vida y de disfrutar de ella.

Por su parte la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, aseguró que el consistorio está muy contento con el éxito y el arrope que los vecinos de la zona en la que se ubica el certamen, que ha logrado una vez más llevar el nombre de la ciudad por todo el mundo y que incluso ha logrado "hermanos menores como Getafe Negro o Barcelona Negra".

Recordó que no es fácil la organización de un certamen ni lograr una buena ubicación y destacó que la parte cultural de la Semana Negra ha sido este año aún más importante que otros dentro de ese mestizaje. Dijo además que este certamen tiene muchas peculiaridades y uno de ellos, que a veces se olvida, es el alto número de empleos que genera.

El acto de clausura comenzó con la entrega de los diferentes premios literarios que se celebran a lo largo del certamen. Además la organización también entregó uno de sus premios, los conocidos como 'Rufo', a la Empresa Pública de Transportes de Gijón, Emtusa, por el trabajo desarrollado a lo largo de estos días