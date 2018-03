Dos décadas después de 'Achtung Baby', U2 resuena en Berlín

AFP 19/07/2009 - 16:48

La banda irlandesa de rock U2, que lleva a cabo la gira mundial '360º Tour', regresó a la ciudad alemana en la que hace casi 20 años el grupo se reinventó y produjo su segunda obra de éxito mundial, 'Achtung Baby', que fue considerado durante años por los fans como su mejor disco.

"Gracias por venir a nuesta 'grosser party' ('gran fiesta')", dijo el cantante Bono a los 90.000 espectadores que acudieron a la cita de dos horas en el Estadio Olímpico de Berlín. "Escribimos muchas canciones aquí", continuó.

La banda U2 viajó en 1990 a Berlín para buscar inspiración en esta ciudad, que vivía profundos cambios, al despertarse una revolución pacífica que había tirado abajo en noviembre del año anterior el Muro de Berlín y llevado a su fin la era comunista de Alemania del Este.

El disco que sacaron, 'Achtung Baby' marcó una nueva dirección, tanto musical como visual, del grupo, que recibió una gran aclamación de la crítica. Fue en esta ciudad en donde el grupo grabó el vídeo de una de las canciones más conocidas del disco, 'One', en donde se podían ver los Trabants, los arquetípicos automóviles contruidos en la República Democrática Alemana.

El concierto de Berlin incluyó una mezcla de los clásicos temas de U2 como 'Sunday bloody Sunday' y 'Mysterious ways', con canciones de su último disco 'No line on the horizon'.

Fiel a su condición de activista, Bono interpretó un 'Feliz cumpleaños' para Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica, que el sábado cumplía 91 años, y también mostró su apoyo a la opositora birmana y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, a quien le dedicó una canción. "Esta mujer estuvo bajo arresto domiciliario casi 20 años. Me gustaría cantarle una canción de cuna irlandesa", dijo Bono.

La gira mundial del grupo, '360º Tour', llevará a la banda irlandesa a 14 ciudades europeas antes de cruzar hacia América del Norte. En total, U2 prevé dar 44 conciertos en esta primera parte de la gira.

Más de 4,5 millones de fans presenciaron en directo alguno de los 127 conciertos que ofreció U2 en su última gira, en 2005 y 2006.

U2, fundado en Dublín en 1978, ha vendido alrededor de 100 millones de discos durante su carrera.