CASTILLA Y LEÓN.-Navaescurial (Ávila) rinde homenaje al escultor Santiago de Santiago

22/08/2009 - 19:48

La localidad abulense de Navaescurial rindió hoy un emotivo homenaje al escultor Santiago de Santiago, oriundo del municipio, donde se reunieron algunos de los bocetos sobre los que comenzó a trabajar el artista en los años 50.

NAVAESCURIAL (ÁVILA), 22 (EUROPA PRESS)

Su exposición 'Cuadernos de dibujo' ha sacado a la luz 29 bocetos que llevaban más de 40 años guardados en un arca, como explicó su sobrino, Ramón de Santiago, y 40 láminas de dibujos del libro Figure Drawing for all it's world, de Andrew Loomis, que forman parte de los estudios realizados por el artista sobre el cuerpo humano.

Además, pueden contemplarse 65 instantáneas del escultor y 90 recortes de prensa, recogidos desde 1960.

Santiago de Santiago comenzó a tallar tizas de niño y a esculpir con una navaja pequeñas figuritas aprovechando los restos de madera de las banquetas que su padre, conocido en Navaescurial como el Tío Ramón, elaboraba para ordeñar.

Tras cursar estudios en Francia, Italia y Japón y participar en numerosas exposiciones individuales y colectivas en distintos lugares del mundo, a lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo en España, la Excelencia Europea, y la Orden del Sol Naciente, en Japón.

En la actualidad está realizando trabajos en México, Guinea Ecuatorial y en Madrid, donde mantiene una exposición permanente.