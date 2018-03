San Sebastián acoge la presentación de la última película de Trueba

AFP 20/09/2009 - 12:00

El Festival de Cine de San Sebastián acogió el sábado la presentación fuera de concurso de la última película del oscarizado director español Fernando Trueba, 'El baile de la Victoria', basada en la novela homónima del chileno Antonio Skármeta.

"Cuando estaba leyendo la novela tenía la cabeza llena de cine", aseguró Trueba tras el pase de la película, su primera obra de ficción desde hace siete años.

'El baile de la Victoria' repasa los avatares de dos ladrones que salen de la cárcel tras la vuelta a la democracia en Chile, pero mientras el más veterano, interpretado por Ricardo Darín, sólo quiere volver con su familia, el más joven (Abel Ayala) quiere dar un gran golpe. La vida de ambos dará un vuelco cuando se crucen con la joven Victoria, a la que encarna Miranda Bodenhöfer, quien intenta exorcizar los fantasmas de su pasado a través de la danza.

La película, acogida con división de opiniones entre el público, tenía desde el principio un protagonista claro: Darín, para el que Trueba pensó "desde que estaba leyendo la novela".

"Fue una experiencia muy rica. Hemos rodado en forma muy familiar y estamos muy orgullosos del resultado de nuestro trabajo", dijo Darín, quien también presenta este domingo la última película del director Juan José Campanella, 'El secreto de sus ojos', de la que también es protagonista. 'El secreto de sus ojos' se proyectará dentro de la sección oficial a concurso del Festival, en el que la película de Trueba era una de las grandes esperadas, a pesar de estar fuera de competición.

Destaca también en 'El baile de la Victoria' Miranda Bodenhöfer, que, con su primera experiencia en una película, parece una candidata a la Concha de Plata a la mejor actriz del Festival.

El autor de la novela, Antonio Skármeta, también se mostró feliz del resultado de la cinta, en la que hace una pequeña aparición que dejó a todos satisfechos. "No me imaginaba que lo iba a hacer tan bien", aseguró Trueba, ganador de un Oscar a la mejor película de habla no inglesa por 'Belle Epoque'.

Junto a 'El baile de la Victoria', el público también pudo ver otras dos películas en competición: la iraní 'The white meadows', del director Mohammad Rasoulof, y la francesa 'Le refuge', de François Ozon.

'The white meadows' es una velada crítica a la situación política iraní a través de la tradición y los mitos, por medio de la historia de un hombre que viaja de un lugar a otro de un gran mar recogiendo lágrimas.

"He querido hablar de las condiciones en que me encuentro. Es una descripción de mi propia vida. La censura no me permite hablar claramente, por lo que he tenido que recurrir a las historias de mi país, recurrir a su tradición", afirmó Rasoulof, quien apareció en la rueda de prensa acompañado por el actor Mohammad Shirvani y el director de producción Sharam Karini. Los tres aparecieron ante los medios con alguna prenda verde, color símbolo del candidato reformista en las pasadas elecciones en Irán, Mir Husein Musavi.

La segunda película de el sábado en la pugna por la Concha de Oro a la mejor película fue 'Le refuge', la historia de una joven toxicómana embarazada que quiere tener su niño y se mantiene gracias a un tratamiento de metadona y la compañía de su cuñado.

Este domingo se presentan otras dos películas a concurso en el certamen, que el sábado vivió un momento emotivo con la entrega a la actriz Maribel Verdú del Premio Nacional de Cinematografía por su "excelente trayectoria profesional y su apasionado compromiso con los cines español y latinoamericano".