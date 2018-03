Pereza triunfa en España, mientras se extiende la 'Beatlemanía'

AFP 20/09/2009 - 12:27

'Aviones', el nuevo disco del grupo Pereza, lideró esta semana las listas de ventas en España, mientras que la nueva ola de 'Beatlemanía' se propagó en Argentina y Brasil, donde los 'Fab Four' acapararon las preferencias de los fanáticos de los discos tras el lanzamiento de todo su catálogo remasterizado.

A continuación, los mayores éxitos musicales en España, varios países de América Latina, Estados Unidos y Francia.

España:

1 - 'Aviones', de Pereza

2 - 'Lines, vines and trying times', de Jonas Brothers

3 - 'Y.', de Bebe

4 - 'King of pop', de Michael Jackson

5 - 'De mi puño y letra', de Carlos Baute

(Fuente: Productores Musicales de España)

Argentina:

1 - 'Festejando 10 años junto a vos', de Luciano Pereyra

2 - 'SGT Pepper's lonely hearts club band', de The Beatles

3 - 'Abbey Road', de The Beatles

4 - 'Álbum Blanco', de The Beatles

5 - 'Fuerza natural', de Gustavo Cerati

(Fuente: CAPIF)

Brasil:

1 - 'Elas cantam Roberto Carlos', de varias intérpretes

2 - 'Abbey Road (Remasterizado)', de The Beatles

3 - 'Vagarosa', de CEU

4 - 'White Album (Remasterizado)', de The Beatles

5 - 'Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band (Remasterizado)', de The Beatles

(Fuente: Livrariacultura)

Chile:

1 - 'Feria chilena', Varios intérpretes

2 - 'Fuerza natural', Gustavo Cerati

3 - 'A morir', Américo

4 - 'Así es', Américo

5 - 'Lines, vines and trying', Jonas Brothers

(Fuente: Feria del Disco)

México:

1 - 'Vivir así', de Mijares

2 - 'Atrévete a soñar', de Varios Artistas

3 - 'Fuerza natural', de Gustavo Cerati

4 - 'Mentiras, el musical', de varios artistas

5 - 'Amante de lo ajeno', de María José

(Fuente: Mixup)

Estados Unidos:

1 - 'The blueprint 3', de Jay-Z

2 - 'The time of our lives', de Miley Cyrus

3 - 'I look to you', de Whitney Houston

4 - 'Only built 4 cuban Linx... P...', de Raekwon

5 - '#1s ... and then some', de Brooks & Dunn

(Fuente: Billboard 200)

Francia:

1 - 'Mister Mystere', de Matthieu Chedid

2 - 'The resistance', de Muse

3 - 'Volume 10', de Marc Lavoine

4 - 'Nougaro ou l'esperance en l'homme', de Maurane

5 - 'One love', de David Guetta

(Fuente: Fnac.fr)