'Enemigos públicos' lidera la taquilla

AFP 20/09/2009 - 14:21

'Enemigos públicos', de Michael Mann, se mantuvo esta semana como la película preferida en la taquilla española, mientras en Francia, Estados Unidos y algunos países de América Latina triunfa 'Malditos bastardos', de Quentin Tarantino.

Los chilenos, en tanto, se volcaron a ver la recientemente estrenada 'Dawson, Isla 10', sobre una pequeña y gélida isla en el estrecho de Magallanes convertida durante la dictadura de Augusto Pinochet en un cruel campo de prisioneros políticos.

Las siguientes son las películas más vistas esta semana en España, varios países de América Latina, Estados Unidos y Francia, según fuentes especializadas:

España:

1 - 'Enemigos públicos', de Michael Mann

2 - 'Up', de Pete Docter

3 - 'Resacón en Las Vegas', de Todd Phillips

4 - 'Pequeños invasores', de John Schultz

5 - 'Ong Bak 2', de de Tony Jaa

(Fuente: Nielsen y otros)

Argentina:

1 - 'El secreto de sus ojos', de Juan José Campanella

2 - 'Las viudas de los jueves', de Marcelo Piñeyro

3 - 'Sangriento San Valentín', de Patrick Lussier

4 - 'Bastardos sin gloria' ('Inglorious basterds'), de Quentin Tarantino

5 - 'Papá por un día', de Raúl Rodríguez Peila

(Fuente: AC Nielsen)

Brasil:

1 - 'Up', de Pete Docter y Bob Peterson

2 - 'Os normais 2 - A noite mais maluca de todas', de José Alvarenga Jr

3 - 'The taking of Pelham', de Tony Scott

4 - 'The hangover', de Todd Phillips

5 - 'My sister's keeper', de Nick Cassavetes

(Fuente: Filme B / e-Pipoca)

Chile:

1 - 'Dawson, Isla 10', Miguel Littin

2 - 'La huérfana', Jaume Collet-Serra

3 - 'Rescate en el metro 123', Tony Scott

4 - 'Qué pasó ayer', Todd Phillips

5 - 'La cruda verdad', Robert Luketic

(Fuente: Cadena Hoyts)

México:

1 - 'La huérfana', de Jaume Collet-Serra

2 - 'La cruda verdad', de Robert Luketic

3 - 'Tinkerbell y el tesoro perdido', de Klay Hall

4 - 'Nueva en la ciudad', de Jonas Elmer

5 - 'Recién cazado', de René Bueno

(Fuente: Cadena Cinemex)

Estados Unidos:

1 - 'I can do bad all by myself', de Tyler Perry

2 - '9', de Shane Acker

3 - 'Inglourious basterds', de Quentin Tarantino

4 - 'All about Steve', de Phill Traill

5 - 'The final destination', de David R. Ellis

(Fuente: Exhibitor Relations)

Francia:

1 - 'Inglourious basterds', de Quentin Tarantino

2 - 'Le coach', de Olivier Doran

3 - 'Neuilly sa mère!', de Gabriel Julien-Laferrière

4 - 'Un prophète', de Jacques Audiard

5 - 'Ultimate game', de Mark Neveldine, Brian Taylor

(Fuente: MSNDivertissements)