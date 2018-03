Juanes quiere llevar a Miami el mismo concierto de paz de La Habana

AFP 20/09/2009 - 17:31

El cantante colombiano Juanes aseguró que le gustaría llevar a Miami, bastión del anticastrismo, un concierto por la paz con el mismo elenco que el que presentará este domingo en La Habana.

"Me gustaría que nos presentásemos con esta misma gente en Miami", dijo Juanes a la prensa local, aunque tiene planes para el tercer concierto 'Paz sin Fronteras' en "México o a Colombia, dependiendo de cómo sean las cosas".

"Vamos a ver. Los invitados siempre están cambiando, pero ojala pudiéramos hacerlo con el mismo elenco", añadió en relación a los 14 intérpretes y grupos extranjeros y cubanos que lo acompañan en La Habana, entre ellos el trovador Silvio Rodríguez.

Desde que se anunció el concierto en La Habana, hace tres meses, comenzaron protestas contra el colombiano por parte del sector más radical del exilio cubano en Miami -donde vive Juanes con su familia-, que incluso llegaron a amenazas de muerte y destrucción de discos. "Lo que ha sucedido es necesario. Es parte de todo el proceso. En mi opinión esas cosas deben cambiar en el futuro y este concierto quiere decir precisamente eso, que somos hermanos, aunque pensemos distinto", señaló.

A su llegada a La Habana, en la noche del viernes, Juanes hizo votos porque en el futuro los artistas de la isla pudieran actuar en Miami y otros lugares de Estados Unidos, e intérpretes cubanos residentes en Miami, como Willy Chirino y Gloria Estefan, puedan hacerlo en La Habana. En ese sentido, saludó "con alegría" que Washington concediera la pasada semana un visado al cantautor cubano Pablo Milanés para actuar en Estados Unidos.

"Hay mucho dolor en medio de toda esta historia. Lo entiendo. Lo respeto profundamente. Yo vivo feliz en esa comunidad de Miami 'que conmigo se ha portado muy bien', pero espero que un día pueda cambiar", manifestó a la prensa local en horas previas al concierto.

Este domingo en la Plaza de la Revolución de La Habana "vamos a hacer una fiesta y celebrar la cultura de la paz. Este concierto es ese granito de arena que se suma a las cosas que vendrán en un futuro. Eso espero yo", concluyó.

Juanes estrenará este domingo 'Cubano soy', tema que define como "un homenaje" a los cubanos de la isla y a aquellos que están exiliados, según anunció en una entrevista publicada por el diario Juventud Rebelde.

"En el camino hasta acá (Cuba) hice una canción que se llama 'Cubano soy'. Es un homenaje a la familia cubana, de adentro y de afuera, desde la perspectiva de un colombiano. Espero poderla cantar hoy", dijo sin dar detalles de la letra de su canción.

El autor de 'A Dios le pido' y 'La camisa negra' destacó que el espectáculo 'Paz sin fronteras' le hace tener "muchísima esperanza", porque "el arte tiene ese poder de conectarnos, respetarnos, entender diferencias y tolerarnos".

Se espera que asistan unas 600.000 personas vestidas de blanco en señal de paz al concierto, que sigue a uno organizado en la frontera entre Colombia y Venezuela en 2008.

En el evento participarán también los españoles Miguel Bosé, Víctor Manuel y Luis Eduardo Aute, el italiano Jovanotti, el ecuatoriano Juan Fernando Velasco, los puertorriqueños Olga Tañón y Danny Rivera, los cubanos Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Carlos Varela, X Alfonso, la orquesta los Van Van, los Orishas y la banda cubano-venezolana Cucu Diamantes y Yerbabuena.

El presidente estadounidense, Barack Obama, no cree que el concierto de Juanes pueda dañar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, según declaró en entrevista a la cadena Univisión. "Estoy seguro de que este tipo de intercambios culturales no daña las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. (Pero) tampoco hay que exagerar la ayuda que proporcionan" declaró Obama en el programa 'Al Punto', de Univisión, retransmitido este domingo.

Juanes se reunió con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, una vez anunciado este concierto.

"El gobierno estadounidense no es un promotor de conciertos. No es cuestión de si damos o no nuestro beneplácito" a este tipo de conciertos, sino de la actitud en general del régimen castrista, explicó Obama. "Lo que me gustaría de verdad es ver cómo Cuba abandona algunas de las prácticas antidemocráticas del pasado", explicó el presidente en la entrevista.