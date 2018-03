El Rinoceronte en E la Nave Va de Federico Fellini (1983)

París y el museo Jeu de Paume homenajean a Federico Fellini con una exposición y varios libros editados sobre la obra del cineasta italiano. He participado en uno de esos libros, titulado Fellinicittà, coordinado por el crítico de cine Jean-Max Méjean de Le Nouvel Observateur, el libro trae un disco DVD del cineasta Dominique Delouche que filmó a Fellini durante un rodaje, ¡exquisito! Mi texto, como verán, intenta desentrañar un misterio, el del rinoceronte en la obra de Fellini. Aunque es preferible dejar los misterios tal cual.

Lo cierto es que no hay un solo símbolo en la filmografía de Federico Fellini que no me haya llamado la atención, a todos los he identificado con algo propio, a todos los he deseado, amado, e interiorizado en mi obra de escritora.

Pero no es menos cierto, que el final de E la nave va, con el rinoceronte dentro del bote es una de mis imágenes preferidas, diría que se trata de la imagen culta por excelencia que más gozo en la pantalla. Porque además de que me parece un final absolutamente fabuloso, humorístico, poético, y visualmente poderosísimo, estoy absolutamente convencida de que Fellini hizo referencia en esta escena al grabado del rinoceronte de Albert Dürer, y que en verdad, el cineasta nos imbuía a que, luego de emocionarnos con una película de una gran belleza estética, poética, nos quedáramos con esa imagen insólita, surrealista, y estremecedora del hombre "solitario" dentro de una embarcación en la que se aleja remando junto un rinoceronte, como triste compañero de viaje, en dirección hacia, ¡vaya usted saber!, qué infinito.

Así, en medio del océano, siempre abarcado por el lente del cineasta, otra realidad dentro de otra realidad, invariablemente ocurrirá y permitirá que la imaginación nos dicte el final de cada una de las posibilidades que se nos ocurra.

Nunca dio respuesta

Tuve la oportunidad de comentarlo con Tonino Guerra, pero el ambiente no era propicio para una respuesta apropiada, quiero yo creer, y el escritor, co-guionista con Fellini de esta película, se limitó a sonreír. El propio cineasta nunca dio una respuesta a todos aquellos que le preguntaron por el rinoceronte en las bodegas del barco, más bien prefería encogerse de hombros, y proseguir con un extenso silencio.

La verdadera razón es esa, el espesor del silencio, la belleza insinuada de la imagen en apariencia irracional, el verdadero sentido del cine y del arte, preguntar, inquietarnos, dejarnos en la contemplación de la belleza y en la duda que engendrará próximas dudas.

No entiendo por qué esa desazón actual de la búsqueda de la verdad en el arte. No hay intención ninguna en el artista de imponer una verdad, hay cientos, miles de dudas, esas serán las verdades, las suyas que haremos nuestras.

Representa la poesía

Ese animal extraño, mitad unicornio, paquidermo, toro, de mirada melancólica, cuyo sexo posee la tremenda posibilidad de moverse en redondo, semejante a un tornillo dentro de una tuerca, cuando hace el amor con la hembra de su especie, es el símbolo mismo del poder de la poesía, del deseo, pero también de la duda, de su peso específico, y en lugar de abandonarnos varados en el desconocimiento resulta prometedor y nos atrapa, funciona como élan vital, resulta esperanzador porque es único, irrepetible, antológico en el verdadero sentido de la palabra, reúne todas las lógicas.

El rinoceronte, además, aparece como grabado en la escena, no evoca una imagen real, junto a los otros objetos y a los personajes de la película; el rinoceronte alcanza unas dimensiones y unos relieves, como si cada vez que apareciera, hiciera un llamado extremadamente directo a nuestra sensibilidad. Nos está diciendo, hay algo que existe en ti, dormido, despiértalo: Soy el poder de la imago.

Escribía de la misma manera

Uno de los más grandes poetas cubanos: José Lezama Lima, escribía de la misma manera que Federico Fellini componía sus películas. Una pena que no se conocieron. Ni siquiera sabemos si José Lezama Lima alcanzó a ver una película del realizador italiano; jamás salía de su casa, en La Habana, nunca viajó, y murió en el año 1976. Iba poco al cine, porque era tan gordo como un rinoceronte, y no cabía en ninguna banqueta. Un amigo suyo me contó hace tiempo que la última vez que lo acompañó al cine Fausto, rompió la banqueta y se fue escurriéndose por los pasillos, muy apenado, sin terminar la cinta.

Una ocurrencia inexplicable

Estoy casi segura que tampoco Lezama habría hallado una explicación para el rinoceronte de Fellini, por una sencilla razón, porque no la tiene. La ocurrencia en el arte felliniano es inexplicable, sucede a nivel sensorial puro, y es conocimiento puro, y poesía elaborada exclusivamente en la pantalla, pero que transcurre con toda su pureza de la mente del autor a la del receptor.

La más alta significación que entraña ese animal es la del poder de la imagen, y la de la pesadez del silencio; no en balde las palabras susurradas al final de la película por el personaje principal proporcionan una sensación de levitación, y el rinoceronte pestañea aliviado.

No voy a intentar decir nada más sobre el rinoceronte, como no sea sólo insistir en ponerles en la pista del rinoceronte de Albert Dürer. Pienso que el origen está ahí, y que su verdadera simbología corresponde a ese encogimiento de hombros de Federico Fellini, que no pienso traicionar con palabras huecas. Porque no hay mejor relación entre la poesía y el poeta que un simple encogimiento de hombros, sobre todo si encima de uno de esos hombros, navega un bote con un poeta y un rinoceronte dentro, enfocados por mi pupila, perdón, repetidos, en cada una de nuestras pupilas.