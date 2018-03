Miguel Bosé: "Los artistas somos una especie en extinción como el oso polar o los linces ibéricos"

Los 25 galardonados con Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes que recibieron en Santander de manos del Rey Don Juan Carlos reclamaron que no les "desamparen" y no les dejen "huérfanos" porque son el aire que respira la sociedad, mientras que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde aseguró que se seguirá "impulsando la cultura de nuestro país en cada calle y en cada casa".

Durante la ceremonia que se celebró en el Palacio de Festivales de Cantabria, presidida por los Reyes de España, el cantante Miguel Bosé tomó la palabra en nombre de los galardonados para agradecer las distinciones pero, sobre todo, para reivindicar a los artistas y denunciar que éstos están "al borde" de quedarse "huérfanos", una "especie en extinción como el oso polar o los linces ibéricos", dijo.

Bosé, cuyo discurso fue muy aplaudido por los asistentes, señaló que este reconocimiento distingue a los premiados por ser "potenciadores, divulgadores, mejoradores de nuestras artes", pero especialmente por ser "dignos embajadores de una cultura" que es, dijo, "la suma de múltiple otras que nos definen a todos; aunque a algunos mucho les duela, nosotros estamos orgullosos", sentenció.

El cantante subrayó que los premiados son "simplemente artistas", a los que definió como "honestos, coherentes, intuitivos, audaces, malditos, incómodos, y sin embargo, para bien o para mal, tan necesarios como el aire, que es capaz de ser brisa, viento o huracán; que de paso se respira y que no sólo mantiene la vida: también la da".

Sin embargo, denunció que los artistas "estamos a punto de quedarnos huérfanos, a esto de la extinción, como están los osos polares, o los linces ibéricos". Por ello, en nombre de sus compañeros, pidió "amparo, protección y leyes", y también "complicidad hacia el mecenazgo".

La cultura nos distingue

Bosé manifestó que la cultura del arte no es un patrimonio de un pueblo sino "un gen que nos distingue y nos hace únicos e irrepetibles", y por ello instó a hacer de nuestra cultura "nuestro gen, el de nuestra identidad" y a apostar por ella "sin vergüenza, sin fronteras, sin barreras y con orgullo".

Como ejemplo se remitió "al otro lado de los Pirineos". "No querríamos pensar que la cultura es cuestión de latitudes o longitudes", advirtió.

El artista declaró que mientras "unos" no quieren apostar por la cultura porque "aporta pocos votos", el no hacerlo significaría "dejar de regar una raíz" que pasaría factura a medio y largo plazo. Ahora, señaló, "aún existen embajadores a los que un país pueda laurear; mímennos". "Hoy pedimos que no nos desamparen, que no nos dejen huérfanos, que cada vez que respiren recuerden que somos aire, sólo aire", concluyó entre aplausos.

Gonález Sinde: seguiré impulsando la cultura

Tras Bosé intervino la ministra de Cultura, quien aseguró que seguirá "impulsando la cultura" y explicó que con estas medallas la sociedad reconoce el "valor de las ideas", la creación, y el retorno de la cultura como "depositaria de nuestra identidad, embajadora de nuestros valores, de lo mejor de nosotros mismos como colectivo y suma de individualidades".

La ministra señaló que los 25 galardonados, personas e instituciones, son diferentes pero comparten un mismo vínculo y función y su tarea es "necesaria para la sociedad". "Su labor es la puesta en hora de nuestros valores cívicos. Por eso los creadores nunca tienen tiempo libre ni están de más; dedican cada segundo a ajustar las manecillas de nuestra era digital; cada minuto, a pulir los engranajes de nuestro mundo fragmentado; cada hora, sacan brillo a la esfera del respeto y la tolerancia; y cada media noche le dan la vuelta al reloj de arena de nuestro compromiso con el destino de los demás".

Cada una de las medallas, dijo, contiene el reconocimiento de todo el país "a la capacidad de desvelo que define a los premiados" y "lleva impreso un mensaje de aliento a todos los españoles que sienten la llamada de las artes, un mensaje de ánimo para que nadie renuncie a sus sueños".

En este sentido, afirmó que los artistas reconocidos "creyeron en el derecho de los demás a soñar", y destacó que por ellos "hoy merece la pena crear el tiempo de nuestro tiempo, mantener vivo cada sueño, cada deseo de crear, cada propósito, cada aspiración de seguir impulsando en cada casa o en cada calle la cultura de nuestro país".