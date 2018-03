Carlos Goñi: "Tú haces una buena canción, te dejas la piel cantándola y es lo que importa"

6/11/2009 - 16:16

"Tú haces una buena canción, te dejas la piel cantándola y es lo que importa". Así de tajante Carlos Goñi resume su 'preocupación' con el futuro de la música y la cuestión de las descargas gratis. Temas que parecen no alterar sustancialmente la tranquilidad de este cantautor, fundador de Revólver, cuya carrera repasa en la caja especial recopilatoria 'Revólver... que veinte años no es nada', que llega a las tiendas el 10 de noviembre.

MADRID, 06 (EUROPA PRESS)

Este 'pack' especial (con el que Revólver celebra dos décadas de andadura musical), contiene cuatro CDs, dos DVDs y un libro (con comentarios de Goñi y declaraciones extraídas de una entrevista realizada por Juan Puchades).

Los cuatro discos incluyen 63 temas: los mejores 33 de la carrera de Revólver, 17 que engloban inéditos, colaboraciones (un con Chavela Vargas y otro con Rebeldes), versiones (de canciones de Tom Petty, Duncan Dhu, Los Secretos y otros) y rarezas, además de 13 temas del concierto que Goñi dio el 21 de Julio de 2006 en el Conde Duque (Madrid). Por su parte, los DVDs recogen todos sus videoclips y el concierto 'Entre amigos', en acústico en Granada.

Goñi explicó a Europa Press que las colaboraciones plasmadas en la obra "se han ido haciendo a lo largo de los años, en discos, diferentes álbumes, canciones con alguien o para alguien y al final hemos decidido colocarlas todas juntas para que estén básicamente ordenadas". El compositor de 'El Dorado', 'Si es tan sólo amor' o 'El roce de tu piel' revela que, en estos 20 años, lo que más le enorgullece es que "esto nunca haya sido un grupo".

"Para bien o para mal, soy el único responsable de mis errores. Se me ha permitido equivocarme yo solito, de la misma manera que los éxitos que se han podido conseguir son frutos de un equipo detrás muy grande. Para un fracaso basta con uno, pero para un éxito la cadena de gente es mucho más grande", explicó.

PARA "SACAR UN 10"

El cantautor echó flores a su "fantástico equipo" ("hemos conseguido remar todos en la misma dirección"), se confesó un "perfeccionista" y declaró que si pudiera volver atrás "cambiaría cosas y personas en algunos álbumes". "Pero casi me veo en la obligación de respetar que eso es lo mejor que supe hacer. Ahora que sé de hacer otra manera, lo haría distinto", ponderó Goñi, quien cree que "la única manera de sacar un 8 es estudiando para sacar un 10".

Si en 'Mestizo' (2004) Goñi estaba "gritón y mosqueado" y en '21 gramos' (2008) se confesaba "tranquilito", ahora el artista asegura que está "más tranquilo todavía". "'Mestizo' me enseñó una cosa: No es porque cuentes algo más alto o más fuerte que vas a tener más razón. Hoy en día me preocupa mucho ofender, no quiero ofender a nadie", detalló, recordando que su mosqueo en la época de 'Mestizo' lo generó el Gobierno de Camerún, que retrasó en dos años el proceso de adopción de su hija Alicia.

En el libro que acompaña la caja el artista revela en primera persona, sin pelos en la lengua, bastidores y anécdotas de las grabaciones de sus discos. "Soy un vergonzoso y tímido absolutamente compulsivo y la única manera que tengo de poner un tope es contando las cosas como creo que son, bajo mi punto de vista. Está bien conocer la entrahistoria de las cosas y no tengo excesivo pudor de hablar de trabajo porque estoy enamoradísimo de lo que hago", sentenció.

MÁS DE 300 PALABRAS

Lector compulsivo, Goñi declaró también que "en este país el hecho de cuidar del lenguaje y utilizar poco más de 300 palabras te hace parecer un pedante, lo cual me parece ridículo". "El lenguaje es una cosa que adoro. No es para demostrarle nada a nadie, solamente está bien usarlo porque me resulta bonito", añadió explicando que cuando haya decidido dejar los conciertos puede que se "atreva" a hacer una autobiografía.

Goñi volvió a afirmar que nunca ha escrito "una coma pensando en el público". "Pero en los conciertos soy lo contrario, si quiere que le suelte 20 singles uno detrás de otro, aunque lleve mil conciertos cada single, será un placer volverlo a hacer", reveló el artista, que para los próximos meses tiene planeado seguir haciendo conciertos en formato acústico, diferentes de la gira de '21 gramos', finalizada en mayo.

Teniendo en cuenta los aciertos y errores a lo largo de las últimas décadas, Goñi concluyó: "Al final, es como ser padre: lo hagas como lo hagas, lo vas a hacer mal, con lo cual voy a hacerlo como me dicte el corazón y se acabó".