La SGAE obliga a un peluquero a pagar 12 euros al mes por poner la radio

No fue a cortarse el pelo... Un delegado de la SGAE entró en la peluquería de Esteban Criado, en L'Hospitalet de Llobregat, para ponerle un contrato sobre el mostrador. Para poner música debía firmarlo y abonar 12 euros al mes. A los pocos días recibió una carta certificada de la SGAE en las que le amenazaba con acciones legales.

Según Criado, su peluquería es la única que ha frecuentado este inspector, que ha barrido el barrio en busca de bares con música. En una carta remitida a El Periódico, afirma que le preguntó por qué hacía una inspección a una peluquería. "Pasaba por la acera y oí la radio. "Como es un espacio público, tengo que pagar", asegura el peluquero.

"La radio no es para lucrarme. Los clientes vienen a cortarse el pelo no se quedan a escuchar música. Se cortan el pelo y se van. Es un abuso y una injusticia", lamenta el peluquero, que sin embargo ha tenido que firmar el contrato. "Mi mujer dice que no me meta en líos", ha asegurado.