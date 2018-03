Loquillo cree que lo llamado en España "chulería" en Argentina y Uruguay es arte

AFP 6/11/2009 - 19:13

"Lo que en España se llama chulería en un país como Uruguay o Argentina se llama arte", dice a AFP sin pestañear el roquero español Loquillo, a punto de cumplir 30 años en los escenarios y listo para sus conciertos de este fin de semana en Montevideo.

Desencantado por la situación del rock en España, que califica de "inexistente" por falta de difusión, Loquillo se declara sorprendido de que las radios uruguayas y argentinas programen rock y la televisión le dedique programas.

"Aquí el rock es una cultura o se trata como una cultura. En España hace mucho tiempo que dejaron de tratarlo incluso como una 'casi cultura'. Y por eso muchos artistas españoles triunfan tanto en Uruguay como en Argentina".

En España "se ha impuesto un pensamiento único a nivel musical, no solamente a nivel musical sino de otros muchos y sólo interesa un tipo de música, que es la música de las radiofórmulas", afirma Loquillo, nacido en Barcelona en 1960.

"Siempre tiene que haber música para la gente a la que no le gusta la música", añade con ironía.

Con 30 años de escenario a cuestas, Loquillo asume su papel de estrella del rock con naturalidad. "Es fabuloso. Es lo que cualquiera querría, para qué vamos a negarlo. Me hace gracia la gente que no lo asume".

"¿No quieres ser una estrella del rock? Deja el sitio y que venga otro que lo merezca".

"Insisto: nunca me he creído ni a los antiestrellas ni a los salvapatrias, no son de fiar. Para nada, es como aquel que ni fuma ni bebe, tampoco te fíes. Algo esconde", dispara, lapidario.

Loquillo (conocido por canciones como 'El rompeolas' o 'Cadillac solitario') insiste en las similitudes entre Uruguay y España. "Es un país que salió de la dictadura también. Salió después que nosotros, y los pasos son muy parecidos, hay muchos puntos de unión, hay muchos nexos. Y lo que es importante es que durante la etapa de la dictadura muchas canciones nuestras se cantaban aquí".

De hecho, ha decidido sacar al mercado uruguayo un disco aniversario, 'Rock & Roll Star', editado por un sello local, Bizarro, que incluye una versión de un poema de Mario Benedetti y otra del tema del grupo uruguayo Buitres llamado 'Mincho Bar'.

"Cuando se planteó la posibilidad de lanzar un disco" en Uruguay por el 30º aniversario "no querían hacerlo con una multinacional sino a través de una compañía de aquí. Creo que es lo lógico (...) así el dinero va a una compañía nacional y no a una multinacional", defiende.

"Y era también una manera de quedar bien con la historia. La gente ha conocido nuestra música con discos de importación o viajes a España", Uruguay "ha crecido con el rock español y se nota. Entonces esa conexión no hay que perderla. Quizás nos faltaría un poco conocer a las bandas uruguayas en España".

Antes de despedirse, desde sus casi dos metros de estatura, el gigante del rock recuerda con cariño sus años de jugador de baloncesto. "Aprendí a trabajar en equipo, eso es lo que me queda. Y muchas de las cosas que aprendí las utilicé luego para mi vida personal y sobre todo a la hora de plantearme crear una banda de rock".