Peter Gabriel canta por Radiohead, Lou Reed o Neil Young

12/11/2009 - 16:21

Peter Gabriel interpreta temas de Radiohead, Lou Reed o Neil Young, entre otros artistas, en su nuevo disco, 'Scratch my back', que saldrá a la venta el próximo 25 de enero. Este trabajo es la primera parte de un proyecto que implica una serie de intercambios de canciones en la que artistas de primera línea reinterpretan las composiciones de otros, informa Emi Music en un comunicado.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Para trabajar en este álbum ecléctico, con canciones de culto y temas clásicos, Gabriel ha contado con la ayuda de John Metcalfe, ex Durruti Column; el compositor, arreglista y experto productor Bob Ezrin (The Wall de Pink Floyd, Berlin de Lou Reed) y el ingeniero y productor Tchad Blake (Suzanne Vega, Sheryl Crow, Tom Waits).

Peter Gabriel ha descrito 'Scratch my back' como un álbum "absolutamente personal, con 12 canciones grabadas con orquesta y voz, sin incluir guitarra ni batería por decisión propia". La variada riqueza de los sonidos envuelven las versiones de Gabriel de canciones como 'The Power of the Heart', de Lou Reed; 'Mirrorball', de Elbow; o un épico arreglo de 'My Body Is A Cage', de Arcade Fire.

Gabriel y sus colaboradores han grabado el álbum en los Air Lyndhurst Studios de George Martin y en Real World Temple, con edición y mezclas en Real World Studios en Wiltshire. La primera vez que Gabriel ofreció al público un adelanto de su nuevo álbum fue el pasado verano cuando cantó 'The Boy In The Bubble', de Paul Simon, en el festival Womad.

Peter Gabriel se convirtió en un artista de alcance internacional con el éxito de Genesis, una banda de la que fue cofundador cuando todavía iba al instituto. Desde que abandonó Genesis en 1975, su carrera incluye siete álbumes de estudio, las bandas sonoras de películas como 'La última tentación de Cristo' y 'Generación robada' y varios discos en directo y compilaciones.

Además, Gabriel es cofundador de la organización de derechos humanos Witness.org y de Elders.org, apadrinada por Nelson Mandela y fundada por Gabriel y Sir Richard Branson. En 2006, fue honrado con el prestigioso galardón 'Man of Peace' por el The Nobel Peace Laureates. También ha impulsado iniciativas de nuevos negocios basados en las nuevas tecnologías para una gran variedad de industrias creativas.