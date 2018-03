Goytisolo publica su biografía intelectual

12/11/2009 - 17:25

El escritor Juan Goytisolo recopila todos sus ensayos literarios, escritos entre 1967 y 1999, en el sexto volumen de sus Obras Completas (Círculo de Lectores), que supone además su biografía intelectual por el gran repaso que hace de su obra, indicó en rueda de prensa el editor, Antoni Munné.

Aunque este libro tenía que ser el penúltimo de las Obras Completas, que se cerrarán con 'Miscelánea y obra periodística', habrá un octavo, avisó el editor, ante la gran producción del autor.

Abriendo con 'Furgón de cola', uno de sus ensayos más célebres, el volumen de ensayos rememora no sólo sus escritos, sino sus grandes hallazgos en el género, como el de José María Blanco White (1775-1841), sobre el cual, al traducirlo, tenía la impresión de estar leyéndose a si mismo porque describía la España de Franco como él, explicó hoy en rueda de prensa Goytisolo, que avanzó que prepara una antología de los ensayos de Blanco.

"Hay una ligazón muy estrecha" de toda su obra literaria, desde 'Señas de identidad' hasta el último libro, "en función de estos ensayos", entre los que también se cuenta 'Disidencias', un libro difícil de encontrar hoy, según dijo el editor, que recoge el epistolario cruzado de Goytisolo y Américo Castro.

Castro, gran influencia de Goytisolo, avanzó el problema de las castas, ya que era "esencial" tener la sangre limpia para los españoles de la época tras el "antijudaísmo provocado por la Iglesia en siglo XV", explicó.

Cervantes hizo una parodia de los vizcainos --genérico con que se conocía entonces a los vascos--, "únicos españoles al cuadrado" al no ser sospechosos de tener mezcla de sangre, recordó Goytisolo.

En el libro incluye entrevistas a Jean-Paul Sartre, con quien coincidió junto a Simon de Beauvoir en un viaje a la Unión Soviética, y establecieron una relación de amistad, "aunque no tan estrecha" como la que tenía con Jean Genet, de quien también incluye una entrevista en el volumen 'Ensayos literarios'.

SIN TRANSICIÓN CULTURAL

En el Franquismo, el canon literario español era "cerrado, falso, guiado por el nacionalcatolicismo, y dejaba de lado un montón de obras", clamó Goytisolo, quien aseguró que es tan "triste" como cierto que en algunas universidades americanas se aprende más sobre la literatura española que en muchas de España. "La transición cultural no se ha producido. La libertad que había en la República con Azaña no existe aún", reiteró.

Hay poetas españoles buenos en la actualidad, matizó citando a Andrés Sánchez Robaina, como también los hay en la narrativa: Jose María Pérez Álvarez, Javier Pastor, Juan Francisco Ferré, José María Ridao, y jóvenes rupturistas como Manuel Vilas, José Vicente Mora y Juan Cantavella son sólo algunos de ellos.

En cuanto a autoras femeninas sólo citó a Núria Amat, "boicoteada por cierto paternalismo machista" que aflora cuando una mujer está al nivel de los mejores narradores, dijo.

"Desde San Juan de la Cruz no ha habido otro gran poeta español hasta José Ángel Valente", estimó Goytisolo, que lee "mucha" poesía y "eso se nota" en sus escritos, ya que entrar en contacto con la palabra "bella, marca".

Criticó, no obstante, cierta cerrazón de la cultura española, que no se interesa por las que la influenciaron, como la árabe. "Una cultura se forma con todas las influencias que recibe a lo largo de las épocas. La cultura árabe es un ingrediente de la española que hay que conocer y no dejar de lado", pidió.