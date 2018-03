Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner presentan 'Luna Nueva'

12/11/2009 - 18:51

Ya están aquí. Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, el trío protagonista de 'Crepúsculo' visitó Madrid para presentar 'Luna nueva', la segunda entrega de la exitosa saga que se estrenará el próximo 18 de noviembre.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Inspirada en los libros Stephenie Meyer, La cinta se estrenará en España con 600 copias dos días antes que en Estados Unidos. Una saga que relata la tormentosa historia de amor entre Bella (Stewart), una joven muy especial, y Edward (Pattinson), un apuesto y romántico vampiro. Una mezcla de romanticismo, terror y misterio que tiene millones de seguidores en todo el planeta y que en su segunda entrega suma un tercer elemento para formar un triángulo amoroso, el hombre lobo Jacob Black, al que da vida Taylor Lautner

Preguntado por la revolución y la obsesión que ha creado entre las jovencitas de medio mundo, Pattinson reconoció que al principio le "halagaba mucho" y su ego creció. "Pero después todo explotó y me puse muy nervioso. Reconozco que no podía con ello", declaró el actor. No obstante, aseguró que ya ha encontrado la solución. "Pienso que todo este revuelo no es por mí, sino por mi personaje. Es al personaje de Edward al que adoran. Pensando esto puedo divertirme esta tarde, y ver que los fans vienen a ver a Edward, y es un papel que represento".

DEFENSA DE LA VIRGINIDAD

En la cinta, los protagonistas defienden la virginidad y mantienen su amor 'platónico' a pesar de los obstáculos. En este sentido, Stewart aseguró que le parece "muy dulce" que el personaje de Edward quiera "protegerla" e indicó que su defensa de la virginidad hasta que llegue el matrimonio refleja que el personaje "viene de otra época y otra moralidad". "Lo más fácil para ellos sería romper, pero lo superan", declaró esta joven actriz.

A este respecto, el director Chris Weitz apuntó que tiene "gracia" ir "contracorriente" y defender la virginidad ya que vivimos en una sociedad "que nos anima a tener relaciones sexuales lo antes posible". No obstante, reconoció comprender que una país como España "tan liberal", dijo, choque esta defensa a ultranza de la virginidad.

Preguntado por el 'ingrediente' extra que utiliza en la pantalla Pattinson para hacer 'temblar' a las jovencitas de miedo o de amor, el actor señaló que había trabajado mucho "su lado oscuro". "Mantener el miedo es complicado, pero he trabajado mucho el lado oscuro de Edward", subrayó.

Asimismo, indicó que es "bastante habitual" que se sienta "lástima" por el "malo" de la película, "antes de que te arrastre y te haga lo que te tenga que hacer".

EL TRIUNFO DE LA SAGA

Por su parte, Taylor Lautner destacó que la saga 'Crepúsculo' triunfa entre los jóvenes porque se identifican con lo que los protagonistas "sienten", independientemente de su naturaleza.

Los tres actores presentes en la rueda de prensa, comentaron también sus escenas preferidas de esta cinta. A este respecto, Pattinson destacó el momento en el que tienen que rodar la "ruptura" de la pareja, y él mismo sugirió otra forma de hacerlo.

Tanto Pattinson como Kristen Stewart destacaron la "valentía del director" por confiar en los actores y cederles "cierto espacio" a la hora de interpretar las escenas y lo "bien" que lo habían pasado todos juntos porque son "muy amigos". "Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno", concluyó Kristen.