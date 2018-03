Los del Río regresan con 'Mi gitana' dispuestos a desbancar de las listas de éxitos a 'Macarena'

19/01/2010 - 15:20

Incluye duetos con Montserrat Caballé, Dyango o Jon Secada, un homenaje a Lola Flores y sonidos hip-hop, rumba y "flamenquito"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, celebran 46 años en el mundo de la música dispuestos a desbancar de las listas de éxitos a su 'Macarena', de la que han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo "sin contar las 'pirata'". El dúo de Dos Hermanas (Sevilla) regresa con 'Mi gitana', "una fiesta" que incluye duetos con Montserrat Caballé, Dyango o Jon Secada, un homenaje a Lola Flores y a los Beatles y sonidos que van del hip-hop a la rumba sin olvidar "el flamenquito".

Tras cinco años sin disco, Los del Río vuelven con un trabajo en el que versionan en español el 'Hey Jude' de los Beatles, acompañados por Dyango; y rinden tributo a La Faraona con 'Mi Lola', que mezcla la voz de la soprano catalana en una versión del 'hit' 'Delilah' de Tom Jones.

En el single 'Mi gitana' se atreven con el hip-hop acompañados por JayKay; mientras que despliegan su maestría con la rumba en 'Chambalaba', junto a Barullo; la bachata ('Siempre vuelvo a mi camino') o las rancheras ('Roberto y Natalia').

"Es una fiesta, algo que hasta ahora no habíamos hecho; un disco con amigos que le dan categoría", dijo Rafael, destacando que "da gusto" escuchar a Caballé "aflamencaíto". "Hemos ido a las personas no al artista", matizó, recordando que también han trabajado en esta ocasión con Oscar D'León o Tate Montoya. "Que se lo compren, que no se lo bajen", señalaron Los del Río en referencia a las descargas 'pirata' en Internet.

"RUMBA BAILONA"

Regresar tras el gran éxito de 'Macarena', que llevan cantando por todo el mundo desde el año 93, no es un riesgo para los músicos. "Hemos tenido años mejores y peores desde que arrancamos con Lola Flores hasta pasar a las discotecas", recordó Antonio, destacando que fueron ellos los que pusieron "de moda la rumba bailona".

De una trayectoria de 46 años, los cantantes, que se hicieron famosos cantando en los yates de la 'jet set' en Marbella, señalaron cómo después les llegó la oportunidad con la Expo y 'Sevilla tiene un color especial', que les dio "mucho", pero siguieron trabajando.

CLINTON Y JUAN PABLO II

'Macarena' se les fue de las manos, sobre todo después de que Bill Clinton apostara por el tema dentro para su campaña electoral ("fue algo sensacional") y de que hasta Juan Pablo II les invitase al Vaticano.

Gracias a este tema, que se mantuvo como número uno en la lista Billboard durante 14 semanas (además, en 2008 sacaron en EEUU 'Quinceañera Macarena') Los del Río se convirtieron en "unas artistas normales" y abandonaron la noche para empezar a hacer giras. "'Macarena' nos sacó de las fiestas y de la noche", dijeron dando un respiro.

Ahora no esperan que en Gran Bretaña les prefieran a ellos antes que a los Beatles con su versión de 'Hey Jude', pero señalaron, siempre con mucho humor, que si 'Macarena' fue número uno allí "¿por qué no ésta de unos catetos de Dos Hermanas?".

Sobre el tributo a Lola Flores comentaron que no podía faltar. "Para nosotros, sigue viva", admitieron sobre la "artistas más completa del siglo XX y del XXI, una mujer fuera de lo normal". "Cómo recitaba en 'El caripén', improvisaba siempre", concluyeron.