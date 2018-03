Obras de Yves Klein, Peter Doig y Kippenberger en una subasta de Christie's

Londres, 19 ene (EFE).- Obras de Yves Klein, Peter Doig, Martin Kippenberger y Frank Auerbach, entre otros, integran la subasta de arte contemporáneo programada por la sala Christie's, de Londres, para el próximo 11 de febrero.

De entre las obras que se ofrecen de Klein (1928-1962), un artista conocido sobre todo por sus monocromos de un azul muy particular al que se ha dado incluso su nombre, la más importante es sin duda la titulada "Relief éponge o (RE4711)".

Se trata de uno de los dos relieves que creó el francés utilizando esponjas marinas recubiertas de pan de oro, obras que sintetizan el arte de Klein al combinar dos de sus series más conocidas: sus relieves esponjas y sus mono-oros.

Realizado en 1961, el año en el que el hombre fue por primera vez al espacio y en el que Klein se hizo famoso en Estados Unidos, "Relief éponge" ha sido exhibido en distintas retrospectivas del artista, entre ellas la que recorrió varias ciudades estadounidenses en 1983.

Ocupó también un papel central en la "Sala Dorada" de la retrospectiva póstuma que le dedicó en 1966 el centro Pompidou de París.

La sala de subastas espera que esa obra alcance un precio de mercado de entre 5 y 7 millones de libras (5,55 a 7,77 millones de euros).

Otra obra de Klein que se ofrece al mejor postor es la titulada "Anthropométrie" (ANT 5), que data de 1962, es decir de poco antes de la muerte prematura del artista con sólo 34 años, y tiene un precio estimado de entre 1,5 y 2 millones de libras (1,66 y 2,22 millones de euros).

Forma parte de la serie de "Anthropométries" y el artista la ejecutó rociando pintura en torno al cuerpo desnudo, colocado de perfil, de una modelo, y quemando luego el papel del fondo con un mechero Bunsen, instrumento utilizado en laboratorios científicos para esterilizar muestras o reactivos.

Otras obras de esos mismos años que salen también a subasta son un "Acromo", de 1969, del italiano Piero Manzoni, dos obras de Antoni Tàpies tituladas "Blanc amb signe vermellós" y "Oval gris-marró", y una del británico Richard Hamilton que muestra al primer astronauta, el ruso Yuri Gagarin.

Irónicamente titulada "Towards a Definitive Statement on the Coming Trends in Men's Wear and Accesories" (Hacia una manifestación definitiva sobre las próximas tendencias de ropa y accesorios para el varón), la obra de Hamilton, uno de los pioneros del pop art inglés, es un estudio para una obra que tiene en la galería Tate Modern.

Asimismo se venderán una pintura del escocés Peter Doig titulada "Concrete Cabin West Side", inspirada en un edificio de apartamentos diseñado por el suizo Le Corbusier, y "Sin título (de la serie Querido Pintor Píntame)", y "Tanga Volador", del alemán Martin Kippenberger (1953-1997).

También forman parte de la subasta un paisaje de Agrigento (Sicilia, Italia) del ruso Nicolas de Staël (1914-1955), tres retratos del pintor británico de origen judío alemán Frank Auerbach, y un par de enormes zapatos de mujer, de 4 por 3 metros, hechos con cacerolas, titulados "Marilyn", de Joana Vasconcelos.

Esta artista portuguesa dice haberse inspirado en los zapatos que llevaba la actriz Marilyn Monroe en una famosa escena de la película "The Seven Year Itch" (La tentación vive arriba), en la que a la protagonista se le suben de pronto las faldas cuando pasa por encima de unas rejas de ventilación en la calle.