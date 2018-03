El "billete a la libertad" de Dayanita Singh

19/01/2010 - 17:04

Enlaces relacionados Fundación Mapfre acoge en Madrid la primera retrospectiva de la fotógrafa india Dayanita Singh (19/01)

El Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre ofrece hasta el próximo 2 de mayo la primera retrospectiva de la fotógrafa india Dayanita Singh (Nueva Delhi, 1961), una muestra que reúne 140 imágenes que van desde el fotoperiodismo hasta una fotografía muy personal de su autora.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Comisariada por Carlos Gollonet, la exposición abarca trabajos realizados por Dayanita Singh desde 1989 hasta la actualidad y da cuenta de las distintas realidades de la India contemporánea. En este recorrido, que se muestra de manera cronológica, se observa, según dijo hoy el comisario, una "evolución constante de la artista que deja ver una búsqueda de sí misma".

"Sus primeras obras están impregnadas de la tradición de la fotografía documental y en ellas se plasma la realidad india. Después la artista se dirige hacia una fotografía reflejo de su propia persona", explicó Gollonet.

El comisario recordó sus primeros trabajos: 'I Am as I Am' ("en el que retrata a chicas en un colegio hasta la mayoría de edad pero sin mostrar los estereotipos habituales de su país sino un mundo privado e interior limpio y luminoso") y 'Mona' ("donde retrata la vida de un eunuco por encargo de la revista inglesa The Times que luego no llegó a ver la luz pero sí se publicó en forma de libro junto con las cartas de Mona al editor en las que mezcla la realidad con la ficción y narra la marginalidad de los eunucos").

SOCIEDAD ACOMODADA

A finales de los años 90, Dayanita Singh abandonó estos temas para volver su mirada a la sociedad acomodada de la India y compuso un retrato más desconocido de esa parte de la sociedad vista en sus casas y tras la influencia postcolonial. "Los personajes se presentan como quieren que se les vea y la fotógrafa enfatiza el valor de la imagen como documento por encima de la imagen como obra de arte", apuntó el comisario.

'Ladies of Calcuta' es el título de esta serie, recogida en el libro 'Privacy', a la que le siguen otros trabajos en los que predominan los lugares vacíos o los instantes suspendidos, como 'Go Away Closer'. Aquí la artista profundiza en conceptos "más abstractos", señaló Gollonet.

El paso al color llega con 'Blue Book' y 'Dream Villa', sus trabajos más recientes. En ellos los protagonistas son los paisajes industriales y la ciudad surreal en la que se intuye la presencia humana.

La exposición muestra también una serie de libros desplegables en pequeño formato, 'Sent a letter', que detallan en imágenes sus viajes por la India y de los que la artista hace dos copias, una para ella y la otra para su acompañante en cada ocasión.

"UN BILLETE A LA LIBERTAD"

Dayanita Singh acudió a esta presentación a los medios de comunicación en la que confesó la sensación de "salir corriendo" que le produjo ver su nombre en grandes letras a la entrada de la exposición. La artista calificó de "sinfonía exquisita" este montaje, en el que presenta su mundo. "Esta circunstancia me hace, precisamente, sentirme vulnerable", admitió.

La artista declaró también que a lo largo de su carrera ha sido "increíblemente afortunada y bendecida por haber encontrado un billete a la libertad en el mundo de la fotografía".

En estos momentos sus intereses no se centran sólo en este arte sino que también la mueven "la música de Mahler o los escritos de Ítalo Calvino... todos aquellos aspectos universales y que la fotografía me permite expresar a través de su lenguaje", explicó.

Dayanita Singh aseguró que se siente "libre" para compartir las cosas que nos unen como "el amor o la pérdida". "Estoy dispuesta a dar el salto y lanzarme al vacío para explorar todo esto", concluyó.

La obra de esta fotógrafa india ha sido expuesta en instituciones como el Brooklyn Museum o la Asia Society de Nueva York además de haber estado presente en ciudades como Berlín, Boston o Turín. En 2008 fue galardonada con el Robert Gardner Fellowship de la Harvard University Art Museums y con el prestigioso Prince Claus Award.