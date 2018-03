Joaquín Leguina se enmascara en la novela

19/01/2010 - 17:56

Camuflado por las capas de la ficción y de un personaje al que ha llamado Ángel Esusquiza, Joaquín Leguina repasa algunas de sus experiencias personales y muchas anécdotas políticas en su última novela, 'La luz crepuscular' (Alfaguara). Su autor reconoció, que tras lectura de este libro, Joaquín Leguina "no queda de bonito, porque todo el mundo sabe que ese Ángel Esusquiza soy yo", señaló.

Entre las reflexiones que Leguina incluye en este libro, destacan alguna de sus opiniones sobre compañeros del partido o sobre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Ya se sabe que no es santo de mi devoción y debe ser una posición mutua, política, y no personal-- aclaró-- pero esa parte la tenía que poner porque si no, se nota muchísimo el vacío de su no existencia", reconoció a Europa Press, este diputado, que fue presidente de la Comunidad de Madrid durante trece años.

"Espero que la mayoría de los lectores y lectoras les atraiga más lo que pasó durante aquella época, y que se lo cuente alguien que lo ha vivido", indicó Joaquín Leguina, para quien algunos de los acontecimientos vividos, como el Mayo del 68, le han resultado "decepcionantes" al volver a mirarlos con la óptica del tiempo. "Ahora no se entiende la coherencia de lo que decían sus líderes y entonces nos parecía todo coherente y claro", recordó.

"DOLIDO" CON LA POLÍTICA

Respecto a su pasión política, Leguina confesó que la ha dejado un tanto "dolido", "como suele ocurrir con todas las pasiones", aunque aseguró que no se "arrepiente" de nada porque "el arrepentimiento es un sentimiento bastante inútil, ya que el pasado no tiene arreglo", alegó.

Aunque el autor se empeña en remarcar al inicio del libro que "la vida profesional y la pública del protagonista son un trasunto de la del autor", en la novela aparecen conversaciones con Felipe González o Alberto Ruiz Gallardón; reflexiones sobre Aznar, Alfonso Guerra, o el juez Baltasar Garzón. A este último le describe en la novela como "un juez estrella", "una prima donna" y "un justiciero que jamás ha tenido ningún aprecio por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"Pero las lectoras, porque hay más lectoras que lectores, buscarán en 'La luz crepuscular' una historia sentimental, que es la básica de la novela", subrayó Leguina.

La narración arranca, en medio de las premoniciones de la Guerra Civil, en el cantábrico municipio de Villaescusa, donde nació este político y escritor. Pronto el libro se transforma en una saga familiar y en una reflexión en torno al pasado y las posibilidades de enfrentarse a los recuerdos, incluyendo un recuento de sus pasiones amorosas, de sus inquietudes juveniles, de sus primeros acercamientos a la política o de las lecturas que lo influyeron.

"Espero que a este traje no se le noten las costuras y espero haberlo construido con un tejido, agradable al tacto y hermoso a la vista", argumentó Joaquín Leguina, quien ya tiene en mente una novela policiaca y seguir escribiendo artículos para la "prensa clandestina y así tengo menos líos sobre mis libres, y a veces, desmadradas opiniones", bromeó.

EL FUTURO INCIERTO DEL PSOE

Preguntado por el futuro del PSOE y su victoria en las próximas elecciones, Leguina indicó que espera que "a lo largo de los años el PSOE tenga más victorias" aunque reconoció que "las cosas se están poniendo complicadas". "La crisis ha traído esta subida de la desconfianza pero la salida de la crisis me temo que no es automática".

En este sentido, admitió que el PSOE tendría que "haber hecho algo antes" y ahora queda "paciencia y navegar, y menos ocurrencias", subrayó. "Parece que ahora ha entrado la edad de la razón, quizá vía déficit, y hay menos ocurrencias, porque nos jugamos bastante. Tiene que haber menos alegrías de gasto; no se pueden tener tantas alegrías de gasto y dar 2.500 euros a cada madre que tenga un niño porque eso es mucho dinero", alegó.

"Y para el erario público esto un palo, pero bueno, yo creo que esa conciencia se va instalando ya en la cabeza de nuestros dirigentes, que no eran muy sabios en economía, al parecer", señaló este diputado, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid.

"Nos hemos metido en un lío muy gordo; hemos mezclado la crisis financiera con la crisis de la construcción", agregó, subrayando quepolítica es una "opción apasionante, interesante y útil, en principio".

Leguina, además, es autor entre otras obras, de 'La tierra más hermosa' (1996), 'El corazón del viento' (2000, el libro de relatos 'Cuernos' (2002) y las novelas, 'La fiesta de los locos' y 'El rescoldo' (2004).