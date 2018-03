DocsBarcelona abrirá con un filme protagonizado por el hijo del narcotraficante Pablo Escobar

19/01/2010 - 18:19

El festival DocsBarcelona, que se celebrará en la capital catalana del 2 al 7 de febrero, se inaugurará con la película 'Pecados de mi padre', del director Nicolas Entel. En ella, el hijo del narcotraficante Pablo Escobar, Sebastián Marrorquín, intenta dejar de lado la violencia y reconciliarse con los familiares de las víctimas de su padre.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El certamen, estructurado en ocho secciones, también tendrá documentales históricos, como 'The Queen and I', de Nahid Persson, donde la protagonista es la ex reina de Irán, Farah Diba. El documental se basa en el material que la directora grabó durante el exilio de la ex reina en Suecia.

De temática más social, el filme catalán 'To shoot an elephant', de Alberto Arce, mostrará los efectos de los bombardeos de Israel sobre Gaza en 2008 desde el punto de vista de los periodistas extranjeros que cubrieron la tragedia.

En la sección 'Catalan Day' se podrá ver 'El perdón', documental en el que Ventura Durall analiza la figura de Andrés Rabadán, conocido como el 'asesino de la ballesta'. A través de su propio testimonio, la cinta plantea una reflexión sobre los crímenes y la posibilidad de redención.

También se podrán ver, entre otras, 'A conversation with Gregory Peck', un retrato intimista sobre el actor norteamericano que firma Barbara Kopple, y una iniciativa pionera; el primer largometraje grabado en móvil en Francia, titulado 'J'aimarais partager le printemps avec quelqu'un'.

Junto con la exhibición de películas, DocsBarcelona celebrará el Pitching Forum, un mercado de documentales que según los organizadores, se ha convertido en el tercero más importante del mundo. Este año se han recibido 243 proyectos, provenientes de 47 países, lo que representa un aumento del 50 por ciento respecto al año pasado.