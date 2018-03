Olafur Eliasson expone sus obras sobre Kepler en una galería de Madrid

Madrid, 19 ene (EFE).- Olafur Eliasson, uno de los artistas contemporáneos vivos más renovadores de la escultura y las instalaciones y también muy cotizado, inaugura hoy su primera exposición individual "Kepler was wrong" en la Galería Elvira González, centro de Madrid.

Bajo el título irónico "Kepler was wrong", el artista danés-islandés señaló en la entrevista que mantuvo hoy con Efe que en realidad piensa que "Kepler estaba en lo cierto".

Las ocho obras que muestra Eliasson -Premio Joan Miró 2007- en Madrid y se inspiran en la teoría que formuló el matemático y astrónomo alemán Johannes Kepler sobre el movimiento de los planetas en sus órbitas y alrededor del Sol.

Desde esas denominadas "Leyes de Kepler", que influyeron en la formulación de la Ley de la Gravitación Universal de Isaac Newton, Eliasson ha recreado el movimiento planetario, en concreto en siete esculturas y un panel de grandes dimensiones -261,8 x 474,4 centímetros- compuesto por 48 fotos en blanco y negro.

Y cada lectura de las obras, según comentó, traduce la relación que el visitante establece con el espacio, la forma o el color de la pieza.

Así este artista, que usa mucho los cuatro colores primarios en sus instalaciones, aplica, por ejemplo, en la pieza "Before the star lamp" (Ante la lámpara estrella) (2010) las leyes físicas de la luz neutra de una bombilla que desde el interior de una bola de cristales proyecta sombras de colores primarios en la galería.

En "How long does it take (an astronaut) to get out of a black hole? (¿Cuánto tiempo tarda un astronauta en salir de un agujero negro?) en el que recrea una de las leyes con proyectores de luz neutra que crean círculos concéntricos en trama de grises.

Esas dos piezas, entre otras, recogen el uso que Eliasson hace constantemente del espacio y del contexto de la obra así como de los elementos que en ella usa, como la luz, los colores, el agua y el aire, es decir, de los "elementos inmateriales de la realidad".

En consecuencia "el arte -para él- es una experiencia" y su motor creativo "la esperanza de sensibilidad e intimidad" en la percepción de su obra porque "el arte es un elemento social" y por ello destinado a todas las personas.

De ahí que defienda que el arte es "impredecible como cuando se va de picnic". El artista cree que para entender una obra que como en su caso usa los colores primarios no hay que saber el significado academicista del amarillo, por ejemplo.

Abanderando su "gran fe en el arte" cree que la obra de arte se renueva y reinventa con cada persona que la entiende a su modo.

Para Eliasson (Copenhague, 1967) existe una prolongación de la obra artística en el observador porque su arte "no es sobre él -reseñó- sino sobre ti" ya que "nunca nada está estático" sino que uno se reinventa a sí mismo y esa "reinvención conlleva un gran sentido de lo democrático".

De ahí que le preocupe "¿cómo va a ser usada el resto de la vida?" su obra, ya que cree en "la responsabilidad de producir conocimiento" y en que el "arte se mantenga en la sociedad" y "los museos sean inclusivos del mundo exterior".

En este punto de inclusión Eliasson también ha indagado. El artista tiene su estudio-laboratorio -con una cuarentena de ayudantes- y en el mismo edificio en Berlín ha creado el Institut für Raumexperimente con "otros principios sobre la enseñanza".

Con Eliasson, que -como admitió- es "poco hablador", no "va a las ferias" y trata de evitar las inauguraciones de las muestras, es mejor no hablar de precios.

Reconoció que debido a sus opiniones sobre la casa de subastas Sotheby's pasó del puesto 50 en la lista "The Power 100" de 2008 de la revista "Art Review" a no aparecer el año pasado y resumió su desinterés en el negocio del arte con dos definiciones: "el mercado es previsible" y "el arte es imprevisible como irse de picnic".