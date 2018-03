Rock in Rio abre sus taquillas

22/02/2010 - 16:14

El martes salen a la venta las entradas para Rock in Rio-Madrid en todos los centros de El Corte Inglés con regalos y sorpresas para los primeros que compren su ticket, que tiene un precio de 62 euros. La organización del evento dará el pistoletazo de salida con un acto en Madrid dedicado a los fans de este macro evento musical.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Los tickets para el festival tienen un precio de 69 euros y podrán adquirirse en todos los establecimientos de El Corte Inglés, a través de su web y en el teléfono 902 400 222.

Todos aquellos que mañana vayan a adquirir al centro de la calle Preciados su entrada disfrazados de su artista favorito participante en el festival, recibirán una camiseta de Rock in Rio-Madrid.

Además, el primero en comprar su localidad (todas incluyen el transporte gratuito a la Ciudad del Rock desde diferentes puntos de Madrid) se llevará un pase para acceder al 'backstage'.

Asimismo, los compradores que la adquieran hasta las once de la mañana serán obsequiados con material exclusivo de los artistas, como el libro no publicado en España sobre Bon Jovi titulado 'When we were beautiful'; un CD firmado por Miley Cyrus; o cuatro vinilos inéditos de Rihanna, que contienen el remix del éxito 'Don't Stop The Music').

Metallica, Shakira, Miley Cyrus, Bon Jovi, Rage Against The Machine, Calle 13, John Mayer y Rihanna son los grupos confirmados hasta el momento. La Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en la que se están ultimando los detalles, será de nuevo punto de encuentro de la mejor música, la moda, la diversión y la convivencia.