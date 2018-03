Una exposición sobre urbanismo explora las paradojas de la ciudad local en la era global

Barcelona, 22 feb (EFE).- Una exposición sobre urbanismo echa una mirada a la Barcelona contemporánea y a su área metropolitana a través del análisis de paradojas como la de una ciudad cada vez más local en un mundo global, un espacio donde los límites entre lo público y lo privado se diluyen hasta casi desaparecer.

La exposición, titulada "Local, Local! La ciudad que viene", se puede ver en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y repasa los cambios que se han producido en los últimos treinta años a consecuencia del crecimiento, el impacto de la globalización y la aceleración de los avances tecnológicos.

Dejando de lado los ya casi tópicos como la gestión de los ayuntamientos o los cambios de la Transición, "Local, Local!" se centra en la ciudad física, la que podemos ver, tocar y escuchar, y lanza frases contundentes que empujan al ciudadano a reflexionar sobre los cambios en la ciudad de los últimos años.

A partir de animaciones digitales, reportajes fotográficos, vídeos de Youtube, filmaciones en helicóptero y un corto ("El sastre", de Òscar Pérez) el comisario de la exposición, Francesc Muñoz, y su equipo han querido partir del urbanismo y desentrañar cómo es la ciudad de hoy para dar respuesta a cómo puede y debe ser la ciudad de mañana, "La ciudad que viene".

"Se trata de poner cara y ojos a conceptos abstractos como la llegada de la tecnología a los hogares en forma de antenas parabólicas", ha afirmado Francesc Muñoz durante la presentación de la exposición.

Así, Muñoz ha explicado que han descubierto paradojas como que desde 1987 ocho de cada diez municipios del área metropolitana de Barcelona dedicaba gran parte del espacio a casas unifamiliares mientras en Barcelona la zona más densa y conflictiva dejaba de llamarse Barrio Chino y se convertía en el Raval y el Gótico: "La ciudad es a la vez más densa y más dispersa que nunca", ha afirmado Muñoz.

Otra de las paradojas que plantea la exposición es la movilidad en la ciudad: "Hace treinta años se nos decía que hoy habría movilidad cero y que lo haríamos todo desde casa", ha recordado Muñoz, que ha añadido que hoy "hay más movilidad que nunca, cada día más personas van más lejos y por más motivos que hace unos años".

"Local, Local!" atribuye este fenómeno al teléfono móvil y, con la pregunta "¿Recuerdas cuando llamabas a un sitio y no a una persona?", dedica un apartado específico al aparatito: "El teléfono móvil nos invita a movernos cada vez más porque, gracias a él, la movilidad no implica que no podamos estar conectados", ha precisado el comisario de la exposición.

Una conexión que se traduce, por ejemplo, en llamadas personales a voces en la calle y en el tren, lo que llevó al equipo que ha montado la exposición a plantearse los límites de la privacidad y a acuñar el término "intimidad pública", que Muñoz define como "la frontera entre la intimidad y la privacidad".

La exposición, que podrá verse en el CCCB hasta el 25 de abril, concluye que Barcelona se organiza en "territorios de exclusividad cultural" frente al tópico de la ciudad multicultural: "Igual que en Berlín había el Check Point Charlie, en Barcelona es posible detectar en qué calle empieza y en cuál acaba cada estado de excepción cultural", ha afirmado Muñoz.

"Local, Local!" se enmarca en las actividades de conmemoración del año Cerdà y empuja al visitante a reflexionar sobre los nuevos usos del espacio público, privado y de consumo: por qué ahora podemos comprar pan en las gasolineras y cómo los peajes se han convertido en las nuevas murallas de las ciudades.