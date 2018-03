CATALUNYA.-El compositor Benet Casablancas estrena una pieza en el Millet Theatre de Nueva York

22/02/2010 - 19:14

El compositor Benet Casablancas estrenará su pieza 'Four Darks in Red' en el Millet Theatre de Nueva York el 25 de febrero a manos de la formación de la ciudad Perspectives Ensemble. El título de la composición se debe a una pintura de Marc Rothko, en homenaje al artista.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Según informó hoy el Institut Ramon Llull (IRL), el autor hará una introducción del concierto, junto al escritor y crítico musical Paul Griffiths, en el que también se podrán escuchar 'New epigrams', 'Little night music' y 'Seven scenes from Hamlet'.

La actuación se enmarca en la serie de conciertos 'Composers Portraits' que el Millet Theatre dedica a músicos como Helmut Lachenmann, Sebastian Currier y Lou Reed.

Casablancas (Sabadellm 1956) es uno de los compositores catalanes más relevantes de su generación. Se formó musicalmente en Barcelona y Viena y sus composiciones se han interpretado en Europa, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica por conjuntos y solistas de gran prestigio, como la London Sinfonietta y la BBC Symphony Orchestra.