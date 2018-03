EEUU mantiene a España en la lista negra de países con mayor índice de piratería

22/02/2010 - 21:03

Promusicae ve "inevitable" que estemos en la 'lista 301' y considera que es un toque de atención al Gobierno para que no se relaje

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

España se mantiene, por cuarto año consecutivo, en la lista negra elaborada en EEUU de países con mayor índice de piratería y violación de derechos de autor, según el informe realizado por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA). En la denominada 'lista 301' también están países como Pakistán, Turquía, Grecia, Polonia, Vietnam, México, Rusia o Perú.

En la 'lista 301' se vuelve a colar España entre los países que deben estar sometidos "a vigilancia". El documento, que la industria envía después al departamento de Comercio de EEUU, recomienda al Gobierno de EEUU que recuerde a España que está en este listado, con la intención de que tome las medidas oportunas para cambiar de actitud.

El informe considera que hay "esperanzas" de que España tome medidas concretas, como la que se incluirá en la Ley de Economía Sostenibles (LES) y pueda salir de este listado. El definitivo se publicará como todos los años, entre abril y mayo.

El texto está elaborado por el gran 'lobby' de la industria cultural estadounidense (incluye a discográficas, editores, compañías de software y productoras de cine, entre otras), equivalente a la Coalición de Creadores de España, como recuerda en declaraciones a Europa Press Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, y revisa cómo se protege el 'copyright' en los diferentes países del mundo.

Este informe apunta a España como uno de los principales mercados europeos con este problema y precisa que la piratería en Internet en España está "fuera de control". Si bien ve positivas las medidas recogidas en la LES, pide al Ejecutivo que modifique otras leyes.

"LA COSA ESTÁ MUY MAL"

El informe tiene "una parte positiva, y dice felicidades por dar un primer paso, por tener la voluntad" y otra negativa, al destacar que "no se relajen, porque la cosa está muy mal", según detalló Guisasola.

El presidente de Promusicae recordó que este listado se "concretará" dentro de un par de meses, por lo que España tiene la posibilidad de no aparecer en el definitivo de 2010. "Es un aviso al Gobierno para que haga algo, porque no se ha hecho nada concreto", consideró, detallando que desde Promusicae consideran que el Ejecutivo tiene "voluntad" para sacar la LES adelante, si bien "el problema no se soluciona cerrando páginas webs". "Hay que darle un enfoque más amplio", detalló.

TAMBIÉN EL CAUCUS Y LA IFPI

El pasado mes de mayo, el Congreso de EEUU ya situaba a España, por segundo año consecutivo, a la cabeza de los países 'pirata', junto a China, Rusia, México y Canadá porque el intercambio de archivos P2P alcanzó "niveles de epidemia", según el informe Caucus Antipiratería Internacional, elaborado por un comité integrado por 70 senadores y miembros de la Cámara de representantes, que analiza el respeto de la propiedad intelectual en los cinco continentes y denuncia aquellos casos que considera más flagrantes.

El informe anual presentado el pasado mes de enero en Londres por la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI), detallaba que España sigue a la cabeza de la piratería musical en Europa. Cerró 2009 con una caída de la venta de música del 17 por ciento al pasar de ingresar 254,4 millones de euros en 2008 a 211 millones el año pasado.

Mientras las ventas de CD cayeron un 20,6 por ciento, las descargas de Internet subieron un 10,5 por ciento, un año en el que 'Pokerface', de Lady Gaga, fue la canción más demandada.

Según la IFPI, el mercado de la música en España afronta la segunda década del siglo XXI "en la más precaria situación de su historia, y padece el mayor problema de piratería de los países de nuestro entorno".