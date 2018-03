RCTV replica al Gobierno de Hugo Chávez con un nuevo canal, RCTV Mundo

Caracas, 22 feb (EFE).- El presidente de Empresas 1BC, Marcel Granier, replicó hoy al Gobierno venezolano con el anuncio de la creación de un nuevo canal internacional, RCTV Mundo, y la inscripción como "nacional" de RCTVI, suspendida de programación hace un mes.

"No nos rendiremos y seguiremos apegados a nuestros principios y valores", dijo en rueda de prensa Granier, quien pasará a ser director general de ambas emisoras, sucesoras de la histórica Radio Caracas Televisión, de línea editorial muy crítica con el Gobierno venezolano.

En ese sentido, calificó al nuevo canal de televisión por suscripción, bautizado RCTV Mundo, como un "nuevo reto por el país y por la democracia en Venezuela" y subrayó la intención de extender su programación por varios países de América.

Hasta ahora, y pese a su suspensión en Venezuela, RCTVI emite sus programas habituales, informativos y de diversión, especialmente las telenovelas, por sistema de cable o satélite para varias islas del Caribe, Puerto Rico y regiones de Colombia y Perú.

Radio Caracas TV Internacional (RCTVI) comenzó sus emisiones en julio de 2007 por el sistema de televisión por suscripción, tras la negativa del Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, de renovarle la licencia de emisión en abierto con la que contaba desde hacía décadas.

Granier reiteró hoy su "voluntad de seguir trabajando en Venezuela", donde la empresa tiene unos 1.500 empleados, a pesar de que en la actualidad en el país "la ley que rige es la de la arbitrariedad", ya que se "legisla sobre la marcha" por lo que, dijo, "esperamos más atropellos".

De este modo, RCTVI pasará a ser inscrita en la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como "productora nacional", con lo que acata la normativa oficial dictada por la ley que, entre otros aspectos, obliga a retransmitir las "cadenas presidenciales", que Granier calificó de "abusivas".

Según la norma, tampoco podrá el canal interrumpir los programas para cortes publicitarios, ya que solo se le admite un espacio de publicidad al principio o al final de la emisión, lo que fuentes de la cadena han considerado "inviable" económicamente.

En declaraciones mientras tenía lugar la rueda de prensa de RCTV en la sede del canal en Caracas, el director de Conatel y ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, subrayó que RCTVI "está reconociendo la ley" al inscribirse como productora nacional audiovisual.

"No tenemos razón ni para alegrarnos ni para entristecernos, si quieren ser internacionales pues que cumplan con las leyes", afirmó Cabello, durante un acto en el estado occidental de Zulia.

La suspensión de la emisión por cable de RCTV Internacional hace un mes generó en Venezuela manifestaciones a favor y en contra de la medida impulsada por el Gobierno de Chávez, tal y como ocurrió en mayo de 2007, tras la revocación de su licencia de emisión en abierto.

Además de la salida del aire de RCTVI, el panorama televisivo venezolano ha estado en las últimas semanas agitado por el anuncio de la salida de Globovisión, también de perfil opositor al Gobierno, de su director general, Alberto Federico Ravell.

Ravell denunció la semana pasada que su marcha se debió a desacuerdos con otros accionistas sobre planes de venta del canal e insinuó presiones por parte del Gobierno venezolano para lograr un cambio en la línea editorial de Globovisión.

Durante una rueda de prensa, el ex director general se mostró satisfecho de que "se lograron los objetivos: el canal no se vendió" y Globovisión "no ha cambiado de línea editorial", pero no aclaró cómo acabó saliendo del canal.

Sobre este aspecto, Granier descartó como "falsa" la supuesta "claudicación" de Globovisión ante el Gobierno y destacó que Ravell salió fortalecido como "luchador democrático, luchador por la libertad y de periodista independiente".

Ante las preguntas de los periodistas, Granier rechazó una presunta operación similar en el grupo Empresas 1BC, propiedad de la familia Phelps, para sacarle del grupo de comunicación de cara a un posible pacto con el Gobierno, como algunos medios habían pronosticado.

Granier está casado con Dorothy Phelps, una de las herederas del grupo, creado hace un siglo por William H. Phelps, de origen estadounidense.

Otra de las hijas del matrimonio Phelps, Patricia, es la esposa del magnate Gustavo Cisneros, al que Granier ha acusado en repetidas ocasiones de beneficiarse de los ataques del Gobierno contra RCTV.