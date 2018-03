SGAE: "La música ayuda a los negocios, no hay obligación de ponerla"

26/04/2010 - 16:15

La Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) ingresó 316,8 millones de euros en 2009, un 5,1% menos que en el año anterior, aunque temía registrar una caída "aún peor", explicó este lunes el presidente del Consejo de Dirección de la entidad, Eduardo Bautista, en la presentación del balance de gestión de 2009.

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Se registró, pues, una "caída sobre caída" porque en 2008 los ingresos sociales disminuyeron un 11,5% respecto al anterior. Pese al desplome de ingresos, el reparto entre socios en 2009 fue de 345,6 millones de euros.

"Podría haber sido peor; ha sido relativamente malo", consideró Bautista, quien deseó que durante este año acabe "el ciclo viciado" y el año que viene empiece "el círculo virtuoso".

Sobre polémicas capeadas este año por la Sgae, como la suscitada por el cobro del canon en las peluquerías, Bautista defendió que "nunca debió ser un tema importante porque no involucra cantidades importantes ni es un conflicto". "El derecho de autor no se ha inventado en España", dijo.

Los seis euros mensuales que deben pagar estos establecimientos españoles no tienen parangón con los 60 que se pagan en Alemania, los más de 40 en Francia y los 30 en Italia, por lo que Bautista se quejó de que en España no se hayan preguntado cómo se trata el tema en otros países europeos, y clamó que sea un "debate transversal. "España no vive encapsulada", continuó.

"Todos sabemos que la música ayuda a facilitar los negocios porque no hay obligación de ponerla", dijo Bautista. Acerca del "problema de percepción" de la propiedad intelectual que hay en España, abogó porque el Gobierno la defienda, "porque no es una propiedad de segunda clase". "Igual que defienden la propiedad privada, las instituciones del Estado tienen que defender la propiedad intelectual".

CULPA COLECTIVA

Sobre esa distorsión, Bautista aseguró que hay una "culpa colectiva" y apuntó a que existen "un montón de ataques" en dos focos: uno, el que defiende que la cultura tiene que ser gratis, "pero a lo que le da importancia es si le pone un precio", y otro foco es la "torpeza" de los modelos tradicionales que no pueden frenar la piratería.

En todo caso, aseguró que si la piratería esta por debajo del 10%, el negocio puede convivir con esa distorsión. "Siempre hay incidencias en todos los negocios, y la piratería siempre ha existido", dijo. Para él, la piratería es una ruptura de valores sociales, un "problema de educación".

Preguntado sobre si estaría de acuerdo con que el Estado controlase la Sgae como piden algunos, aseguró que sería "insólito", ya que sólo pasa en Cuba y Corea del Norte. "Pero hasta puede ser bueno" si el ese control sirviese para que el Estado les apoyase más, aunque sería ir en "dirección contraria" de la que van todos los países.