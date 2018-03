Moccia se retroalimenta con 'Perdona si te llamo amor'

"El amor no es una moda, pero tampoco puede dejar de estar de moda", afirma el escritor Federico Moccia, autor y director de 'Perdona si te llamo amor', película que se estrena en España el próximo 30 de abril y está basada en su 'best-seller' homónimo.

El escritor italiano ha presentado la película en Madrid, junto al protagonista Raoul Bova, en una multitudinaria rueda de prensa que contó con la presencia de jóvenes incondicionales españoles.

Incansable "defensor del amor", Moccia se hizo popular, sobre todo entre el público joven, con sus novelas 'A tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti', en la que los protagonistas sellan su amor colgando un candado en el puente Milvio de Roma. La idea generó un modismo de colgar candados en puentes de Roma y otras ciudades del mundo. "No era una leyenda italiana, antes del libro nadie lo hacía", precisó Moccia sobre este indicio de éxito.

'Perdona si te llamo amor' es la primera incursión de Moccia en el cine como director (ya había trabajado como guionista). "No es muy fácil trasponer un libro a la pantalla, porque cada persona crea su propia película al leerlo. Pero creo que encontré la atmósfera justa", detalló el autor.

"PARA MAYORES"

El libro y la película cuentan la historia de Alex (Bova), un publicista de éxito, que a sus casi 40 años ve su vida cambiar tras un incidente con la joven Niki (Michela Quattrociocche), de apenas 17 años, que, con su alegría inocente irrumpe en la vida de Alex cuestionando sus valores "viejos".

Moccia detalló que, pese al éxito de 'Perdona si llamo amor' entre el público joven, escribió el libro pensando en "los mayores, los adultos", puesto que uno de los protagonistas se encuentra en esa fase de la vida. "Me parecía una historia extraña, pero después de que se estrenó la película muchas chicas me escribieron contando que les había pasado lo mismo y que regalarían el DVD a sus padres para que les comprendiesen mejor", reveló el escritor.

El escritor, quien explicó que los encuentros con sus aficionados le producen "felicidad", expuso su sorpresa respecto al aumento del interés de los españoles por sus libros. "Antes iba a Barcelona durante las celebraciones de San Jordi y apenas venía gente a verme, pero ahora había personas haciendo colas, eso me hizo mucha ilusión", reveló. Para Moccia, una de las claves de su éxito es que sus novelas "le hacen soñar a la gente". "Todos queremos soñar", sentenció.

SECUELA LISTA

Por su parte, Bova, más conocido en Italia por su trayectoria en el cine dramático, detalló que tenía "muchas ganas" de hacer una comedia y explicó que, pese a ser la primera vez que Moccia dirigía una película, el director "tenía todo muy claro". "Me sorprende su capacidad de hacer mil cosas a la vez y estar atento a todo", detalló.

El actor confesó que no había leído el libro antes ("pero mi sobrina y mi hermana ya me habían hablado de Moccia"), pero que lo leyó "muy bien" para componer el personaje de Alex. "Lo más difícil era pasar su fragilidad", detalló Bova, quien ya trabajó en producciones en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. "Me gustaría trabajar en una producción española. Es la primera vez que estoy aquí y espero que este encuentro sea una señal", añadió.

Moccia, Bova y Quattrociocche repitieron el trabajo juntos en la secuela 'Perdona pero quiero casarme contigo', que verá la luz en España posiblemente en febrero.