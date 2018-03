"El Cordobés", con mareos y dolores, seguirá ingresado en Barcelona

Madrid, 26 abr (EFE).- El diestro Manuel Díaz "El Cordobés", herido de carácter "menos grave" ayer en Barcelona, ha pasado la noche con "fuertes dolores y muchos mareos", y los doctores han determinado mantenerle ingresado en la clínica Nuestra Señora del Remedio de la Ciudad Condal.

El propio "Cordobés" señaló hoy a EFE, en conversación telefónica desde la clínica, que se encuentra "un poquito mejor", y que los principales problemas que padece son "los dolores".

"Es horroroso, las molestias de los tapones en la nariz y los mareos que desde anoche van y vienen", dijo de forma escueta el torero.

Allegados que no se han separado de Manuel Díaz desde que fue ingresado afirmaron a su vez que la pasada noche fue "muy larga" y prácticamente sin poder "pegar ojo", pues "cada dos por tres Manolo se despertaba con ronquidos muy profundos, ya que le costaba mucho respirar con normalidad, además de los dolores que sufre por la cantidad de varetazos que se llevó".

Los médicos encargados de su seguimiento le supervisarán la fractura del tabique nasal esta misma tarde, retirándole los tapones que le aplicaron una vez operado en la enfermería de la plaza de toros para comprobar que no hay hemorragia, asegurándose que todo transcurre con normalidad.

Además le explorarán también los "veintiocho puntos" de sutura que le pusieron a consecuencia de las diferentes heridas que se llevó en la cabeza y en el muslo derecho, y le harán una "resonancia cervical" que determine la posible lesión que produce los fuertes mareos que sufre.

Y por este motivo, "El Cordobés" seguirá ingresado en la clínica Nuestra Señora del Remedio de Barcelona, a la espera de su traslado a la clínica Sagrado Corazón de Sevilla, dijeron también fuentes familiares.

Sobre los recuerdos del percance, "El Cordobés" confesó "haberse confiado quizás en exceso", pues el toro, segundo en la tarde de ayer en La Monumental barcelonesa, y de la ganadería de Juan Pedro Domecq, ya le había "avisado un par de veces".

"El toro no era nada fácil. Se acostaba un poco por los dos pitones y además no anduvo muy sobrado de fuerzas. Pero había conseguido afianzarme con él y llegué a conectar con la gente, y en un remate de pecho me echó mano y me tiró por los aires. Ya en el suelo 'recibí' por todos lados", dijo el torero.

Aún así, visiblemente herido, conmocionado y el rostro ensangrentado, volvió "El Cordobés" a la cara del toro para pasaportarlo, y posteriormente dejarse conducir a la enfermería donde fue operado bajo anestesia general.

El parte médico, firmado por el doctor Enrique Sierra Gil, recoge lo siguiente: "herida contusa suprasiliar izquierda de dos centímetros, otra en cuero cabelludo de seis centímetros, una más retroauricular de dos centímetros, fractura de los huesos propios de la nariz, conmoción cerebral transitoria con resolución espontánea, y un varetazo en el muslo derecho. Pronóstico menos grave".

Sierra Gil ha explicado también a EFE que el torero "evoluciona correctamente", que fueron "tres percances en uno, y todos pudieron ser de gravedad", aunque "por fortuna" no fue así, y a pesar de las molestias propias de este tipo de lesiones su recuperación va por buen camino".

Aún así "le mantendremos un par de días aquí ingresado con los controles clínicos y radiológicos adecuados antes de darle el alta", apostilló el doctor Enrique Sierra.

"El Cordobés" lleva hasta la fecha seis actuaciones en lo que va de temporada, cuatro de ellas de mucha responsabilidad como son Castellón, Valencia, Sevilla y Barcelona, donde saldó sus compromisos con dignidad, e incluso triunfando, como ocurrió en la feria castellonense de La Magdalena.

Este percance le hará perder "dos o tres cosas que teníamos hechas", aseguró, pero "El Cordobés" no quiere precipitarse y tiene toda la ilusión depositada en reaparecer en Jerez de la Frontera el próximo 9 de mayo, una plaza en la que hará su debut como matador de toros tras diecisiete años de alternativa recién cumplidos.