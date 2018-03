Alejandro Sanz: "La venta de discos está muy mal"

26/04/2010 - 16:52

Alejandro Sanz dijo este lunes, en la rueda de prensa de presentación del inicio de la gira española de 'Paraíso Express', estar muy contento por él éxito cosechado en los conciertos que ya ha ofrecido en Latinoamérica, donde ha superado "todas las expectativas" con más de 200.000 espectadores. Sin quejarse del número tan importante de discos que ha vendido a lo largo de su carrera, si reconoció que la industria discográfica "está muy mal" y que la venta de CDs ya no es "el baremo para medir el éxito".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Alejandro Sanz dijo este lunes, en la rueda de prensa de presentación del inicio de la gira española de 'Paraíso Express', estar muy contento por él éxito cosechado en los conciertos que ya ha ofrecido en Latinoamérica, donde ha superado "todas las expectativas" con más de 200.000 espectadores. Sin quejarse del número tan importante de discos que ha vendido a lo largo de su carrera, si reconoció que la industria discográfica "está muy mal" y que la venta de CDs ya no es "el baremo para medir el éxito".

Sanz, que iniciará el próximo 1 de mayo en Córdoba su tour en España, con el que recalará durante los meses de mayo y junio en ciudades como Madrid (5 y 6 de mayo) o Barcelona (día 12), para regresar en agosto tras ofrecer 13 directos en EEUU, señaló que poner tantas expectativas en la gira de conciertos "no es consecuencia de lo que está pasando" en la industria del disco.

"Siempre hemos invertido en los directos, no sólo como un negocio, sino también para asegurar una calidad y que merezca la pena a las personas que han pagado su entrada", explicó el músico español, que también ofrecerá conciertos en ciudades como Valladolid (8 de mayo), Pamplona (día 15), La Coruña (21), Granada (28), Murcia (5 de junio) o Málaga (12 de junio).

Y es que, según dijo, "el fin último de todos los artistas es estar sobre el escenario". Aunque, como detalló, siempre hay "nervios y presión" antes de salir a escena, éstos duran cinco minutos, porque luego emprende un viaje que concluye y vuelve a comenzar en cada concierto.

Para los directos en España, como aseguró, ha tenido que pulir algunas cosas, pero el espectáculo viene ya "muy bien rodado". El cantante y compositor estará acompañado por una banda de nueve músicos, dirigidos por Mike Ciro. El montaje incluye pantallas con tecnología LED en 3D y tendrá "sorpresas". "Voy a dar lo máximo posible", confirmó el músico, que cuenta con el patrocinio de LG.

El repertorio de Sanz, quien no se considera un clásico ("lo importante es hacer cosas diferentes, enganchar al público... Renovarse o morir", dijo), incluirá las nuevas canciones de su último disco, pero también clásicos como 'Corazón partío', 'Y si fuera ella' o 'Amiga mía', temas que no puede dejar de cantar y que le han reportado grandes éxitos. Pero, ¿en qué medida? Dijo que no sabría cuál de todos ellos le ha generado más derechos de autor en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE.)

"UN TRAUMA"

"Tengo un trauma desde chico. Mi maestro de guitarra siempre iba a la SGAE a reclamar sus derechos y sólo tenía dos temas. Yo me quedé con ese trauma y no voy a mirarlo", justificó un artista que a su edad siente reparo en volver a cantar canciones como 'Pisando fuerte', su debut en el mundo de la música, "porque la letra dice 'yo soy sólo un adolescente'".

Respecto a la campaña para desprestigiarle, después de que alguien le haya suplantado la identidad en Twitter, Sanz señaló que era cierto, pero que no iba a decir quién podía haberlo hecho. "Juanes ya me había avisado", reseñó, apuntando que está bien que la gente diga lo que piensa en las redes sociales siempre y cuando no se falte el respeto.

"Es importante acostumbrarnos a todas las opiniones", consideró el músico, que participó hace unos días en el concierto solidario de Juan Luis Guerra, gracias al que se han recaudado 2,5 millones de dólares para Haití.

Durante la multitudinaria rueda de prensa también hubo tiempo para preguntas sobre su vida personal y dijo que la compagina bien con su vida profesional. Pero a la hora de entrar en detalles, fue tajante: "No veo los programas -del corazón- y no me interesa lo que dicen. Mi mundo es otro", subrayó, mostrando, no obstante, su "respeto" hacia los profesionales de la prensa rosa. "Respeto vuestro trabajo y lo admiro, porque estar todo el día en ese mal rollo...", concluyó un artista convencido de que es bueno "echarle un poco de película a la vida".