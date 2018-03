Jesús Quintero llevará sus entrevistas al teatro

Sevilla, 26 abr (EFE).- El veterano entrevistador Jesús Quintero anunció hoy que "experimentará" en el teatro con sus entrevistas, a manera de "conferencias espectáculo" o con "un ciclo de sabios" o entrevistando a personajes de modo que también pueda intervenir el público, en su "Teatro Quintero", en el centro de Sevilla.

Según el presentador y locutor, que confesó a los periodistas que ahora se siente "más creativo que nunca", con esta experimentación teatral pretende convocar "a los desobedientes, a los que dicen que no", y "darle paso a las ideas brillantes".

"Me siento más del teatro que de la televisión y de la radio; la televisión es más vulgar, hay más vanidad y no hay el tiempo necesario para crear, todo es a corto plazo; y la radio es muy hermosa pero es ciega", aseguró.

Para el "ciclo de sabios", del que no ofreció fecha pero que prometió próximo, ha pensado en autores como Antonio Ecohotado y Fernando Savater, y en otros que "ayudan a pensar".

Quintero, que recordó que su primera vocación fue la de actor, en su juventud recibió un premio de interpretación y se reconoció un actor frustrado, explicó haber consultado esta iniciativa con amigos del teatro como Albert Boadella y Fernando Arrabal, y añadió que su idea es "teatralizar la realidad", aprovechando para preguntar cosas que, según dijo, no se pueden preguntar en la televisión.

"Esta es mi casa y panteón, y espero que no sea también mi ruina", bromeó Quintero acerca del Teatro Quintero, un local ubicado en el centro de Sevilla, que antes fue plató de televisión, con cuyo equipamiento cuenta aún, y antes cine.

También bromeó diciendo que está dispuesto a gastarse lo que gana en la tele en lo que pierda con el teatro, por lo que, citó, "salvando las distancias" a Vittorio Gassman, quien también aseguró haberse gastado en el teatro lo que ganó en el cine.

El Teatro Quintero, además de un escenario y un patio de butacas convertible, integra un café denominado "Trece noches", en recuerdo de la serie de conversaciones que grabó para la televisión con el escritor Antonio Gala, y una librería a la que ha puesto el nombre de Bécquer.

Teatro Quintero es una iniciativa completamente privada, señaló Quintero, quien dijo: "de Andalucía lo espero todo; me siento querido, pero con la Andalucía oficial nunca he tenido contacto".

Por este motivo recordó: "Cuando me dieron la Medalla de Andalucía, al día siguiente me cerraron Radio América y me pusieron catorce millones (de pesetas) de multa".