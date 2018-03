'Dragons', de Dreamworks vuelve a liderar la taquilla norteamericana

AFP 26/04/2010 - 16:16

La comedia en 3D 'Dragons', última producción de Dreamworks, tuvo una nueva oportunidad al retomar el liderazgo de la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, cinco semanas después de su estreno, según cifras provisionales divulgadas el domingo.

'Dragons' ganó más de 15 millones de dólares durante el fin de semana, lo que eleva sus ingresos totales a 178 millones, según cifras publicadas por la firma especializada Exhibitor Relations.

Quedó así por delante de la comedia 'The back-up plan', con Jennifer López, que recaudó 12,25 millones en su primer fin de semana en las salas. La actriz interpreta a una joven decidida a tener un hijo sola después de una seguidilla de decepciones amorosas.

'Crazy night', en la que una pareja quiere romper la rutina durante una noche, conserva su tercer lugar, con 10,6 millones de dólares, aunque perdió un tercio de sus ingresos (63,4 millones de dólares en total).

'The losers', un filme de acción de Sylvain White inspirado en un dibujo animado del mismo nombre, se quedó con el cuarto puesto en su estreno, al vender 9,6 millones de dólares en entradas.

El quinto lugar lo ubicó otra película de acción, 'Kick-ass', de Matthew Vaughn, sobre un adolescente adicto a las historias de superhéroes que decide convertirse en uno de ellos pero sin tener poderes, que recaudó 9,5 millones de dólares en su segunda semana en las salas.

La superproducción mitológica 'Clash of the titans', también en 3D y denostada por la crítica, perdió un puesto y bajó al sexto lugar, facturando 9 millones de dólares en su cuarta semana, sumando un total de 145,6 millones desde su estreno.

La comedia dramática 'Death at a funeral' quedó séptima (8 millones) en su segunda semana, por delante de 'Oceans', un documental del francés Jacques Perrin que Disney lanzó en Estados Unidos por el Día de la Tierra (6 millones).

Completando la lista quedaron 'The last song' (3,7 millones) y 'Alice in Wonderland' (2,2 millones, elevando el total en ocho semanas a 327,5 millones).