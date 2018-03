José Tomás evoluciona favorablemente y está "de muy buen ánimo"

Los médicos que atienden a José Tomás están sorprendidos por la evolución del torero, que sigue en la UVI en estado delicado, pero ya habla con sus allegados, bromea, recuerda vagamente la cogida y mantiene "muy buen estado de ánimo", según destacaron hoy en conferencia de prensa.

"Su evolución es muy satisfactoria, mucho mejor de lo que habríamos esperado, aunque sigue delicado y hoy seguirá en la UVI", dijo el doctor Juan Carlos Ramírez, quien explicó que desde la pasada medianoche el diestro está sin ventilación, "completamente íntegro y respirando por sí mismo".

"De alto riesgo de muerte pasó a muy grave y ahora está delicado y ya no existe riesgo de muerte por el evento crítico", comentó el especialista, quien sobre las posibles complicaciones que puedan surgir, citó como "riesgo más latente" el de la infección, aunque ya está "casi descartada" porque el tratamiento con antibióticos "lo tiene controlado muy bien".

Los exámenes de sangre demuestran que el paciente está estable y que no requiere más transfusiones. "No hay evidencia de sangrado y los glóbulos blancos determinan que no hay infección, por lo que estamos tranquilos".

Respecto a la alimentación, dijo que los médicos van a empezar a ver la tolerancia a los alimentos sólidos y no creen "que haya problemas".

"Muy sonriente"

José Tomás empezó a hablar anoche y sobre todo pregunta a quienes le atienden por cómo va su evolución. "Está muy sonriente, muy agradable y accesible", refirió Ramírez, para quien el momento más "solemne" fue cuando pudo hablar con su padre anoche.

El médico personal del matador madrileño, Rogelio Pérez Cano, que también ha podido hablar con él, destacó que no haya habido complicaciones y dijo que el torero empieza a recordar lo sucedido el pasado sábado en la Plaza de Toros de Aguascalientes.

"Él tiene algunos recuerdos vagos, es consciente de la cornada, de algunos momentos en la enfermería y hasta de su traslado, pero tiene lagunas", explicó el doctor, quien añadió que José Tomás no es consciente de haber vivido el percance más grave de su carrera.

Recuperación más rápida

A su juicio, es mejor así "porque facilita la recuperación desde el punto de vista psicológico", aunque presenta buen ánimo "y hasta tiene sentido del humor".

"Ayer decía que la recuperación será lenta; creo que va a ser más rápida de lo esperado" concluyó.

José Tomás fue cogido de gravedad el pasado sábado en la Plaza de Aguascalientes en la lidia del segundo toro de su lote, "Navegante", de la ganadería de Pepe Garfias.