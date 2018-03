El torero José Tomás ya ha salido de la UCI y se encuentra en planta

bueno tico , suerte la tuya de ver tanta eficiencia y dedicacion. Yo por desgracia he visto ( y en 2 casos sufrido muy de cerca) casos de flagrante negligencia que por supuesto no he llevado a los jueces pq es perder el tiempo. El trato cotidiano , al menos en mi caso, no me invita a la confianza ni al optimismo y ojalá vaya muy poco por el hospital.