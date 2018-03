La mejoría de José Tomás sorprende a los médicos y alivia a sus allegados

Aguascalientes (México), 26 abr (EFE).- La rápida mejoría del torero español José Tomás, que sigue en la UVI de un hospital de Aguascalientes (centro de México) en estado delicado, ha sorprendido al equipo médico que le atiende y ha aliviado a sus allegados, que se temieron lo peor tras la grave cogida del pasado sábado.

El matador, al que anoche le retiraron la respiración asistida y la sedación, ha hablado y bromeado con su familia, recuerda vagamente la cogida y su traslado a la enfermería y mantiene un buen estado de ánimo.

El padre del torero, Tomás Román, dijo a los periodistas, a las puertas del Hospital Hidalgo, visiblemente emocionado, que "Dios existe", mientras que su apoderado, Salvador Boix, resaltó, en declaraciones a Efe, que el diestro "nunca" dejará de sorprenderlos a pesar de lo bien que lo conocen.

"Su evolución es muy satisfactoria, mucho mejor de lo que habríamos esperado, aunque sigue delicado y hoy seguirá en la UVI", dijo el doctor Juan Carlos Ramírez, quien descartó, en rueda de prensa, que exista riesgo de muerte, según las pruebas médicas que le están practicando.

No obstante, alertó de que pueden surgir complicaciones y citó como "riesgo más latente" el de la infección, a pesar de que ya está "casi descartada" porque el tratamiento con antibióticos "lo tiene controlado muy bien".

Los exámenes de sangre demuestran que el paciente está estable y que no requiere más transfusiones. "No hay evidencia de sangrado y los glóbulos blancos determinan que no hay infección, por lo que estamos tranquilos".

Respecto a la alimentación, dijo que van a empezar a ver la tolerancia a los alimentos sólidos y no creen "que haya problemas".

José Tomás empezó a hablar anoche y sobre todo pregunta a quienes le atienden por cómo va su evolución. "Está muy sonriente, muy agradable y accesible", refirió Ramírez, para quien el momento más "solemne" fue cuando el torero pudo hablar con su padre anoche.

Hoy llegaron a Aguascalientes procedentes de España la compañera sentimental de José Tomás y su madre, por quienes preguntó nada más recuperar la conciencia.

El médico personal del matador madrileño, Rogelio Pérez Cano, que también ha podido hablar con él, destacó que no haya habido complicaciones y dijo que el torero empieza a recordar lo sucedido el pasado sábado en la Plaza de Toros de Aguascalientes.

"Él tiene algunos recuerdos vagos, es consciente de la cornada, de algunos momentos en la enfermería y hasta de su traslado, pero tiene lagunas", explicó el doctor, quien añadió que José Tomás no es consciente de haber vivido el percance más grave de su carrera.

Boix explicó que el torero "sonríe, habla, pregunta", está "muy bien de ánimos y casi moviendo la pierna" izquierda, donde los médicos le reconstruyeron la femoral, la ilíaca y la safena que le destrozó el pitón de "Navegante", el segundo toro del lote al que se enfrentó el sábado en la Monumental de San Marcos de Aguascalientes.

El padre del matador consideró que la recuperación de su hijo se debe a "un milagro" acompañado de un equipo médico "prodigioso" que ha hecho una labor "sensacional".

Del momento de la cogida, su padre recuerda que iba detrás del torero: "vi la sangre en el callejón y al principio no quise entrar en la enfermería", aunque finalmente lo hizo y allí vivió una situación "dantesca".

Preguntado por cómo es su hijo, dijo que tiene una forma de ser "muy clara", es "muy consciente" de los peligros de una profesión "que ama mucho", y es una persona "muy seria" que actúa igual dentro y fuera de los ruedos.

"Lo importante es que hace lo que le gusta, está donde está y seguirá en esta profesión hasta el día que esté agusto. Mientras esté así, que Dios le ayude y de alguna forma le proteja como lo esta protegiendo hasta ahora", agregó.

Respecto a la relación del diestro madrileño con México, recordó que ése país "es todo para él, aquí se ha hecho torero y México le ha dado todo, lo más grande y lo más pequeño", en referencia a las dos graves cogidas en los ruedos mexicanos.

Recordó que José Tomás tiene su residencia "prácticamente" en Aguascalientes. "Tiene su vida aquí y creo que aquí es donde se va a recuperar de la lesión", concluyó.