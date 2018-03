Los dibujos de Pablo Gargallo, reunidos por primera vez en un catálogo

Santander, 25 may (EFE).- Los dibujos de Pablo Gargallo han sido reunidos por primera vez en un catálogo razonado que recoge 470 obras del escultor español y que, según su autora, María José Salazar, contribuirá "a agrandar más, si es posible, su figura".

Editado por la Fundación Marcelino Botín, el catálogo es el fruto de tres años de trabajo y de una exhaustiva investigación que ha llevado a descubrir y recuperar muchos más dibujos de los que Salazar y la hija del escultor, Pierrette Gargallo, esperaban, aunque, según han advertido hoy, hay muchos más sin localizar.

Pierrette Gargallo, que ha viajado de París a Santander para asistir a la presentación de esta publicación, ha colaborado estrechamente con María José Salazar desde que la crítica de arte comenzó una tarea que ha calificado de "ardua".

La única hija del escultor le abrió las puertas de su casa y de su estudio, le mostró los dibujos que guarda y "sus cosas más íntimas y personales", ha explicado Salazar, que también es la comisaria de la exposición de dibujos que la Fundación Marcelino Botín exhibirá hasta el próximo domingo.

Como en la exposición, que reúne setenta obras que abarcan todos los periodos creativos del escultor español, el catálogo está ordenado cronológicamente aunque hay algunos periodos "en blanco", épocas de las que no hay dibujos porque se han perdido.

El resultado final es una publicación de más de un millar de páginas, en dos tomos, que, a juicio de Salazar, ayuda a comprender que el dibujo es "fundamental" en la obra de Gargallo y refleja "un concepto íntimo de su estética".

Hasta ahora el dibujo ha sido considerado como secundario en la obra de Gargallo porque "sus esculturas en hierro han acaparado toda la atención" pero su obra sobre papel muestra a un "gran artista" que creaba en libertad.

"Mi padre no dibujaba para después hacer sus esculturas, dibujaba por el placer de dibujar. Era su manera de disfrutar", ha subrayado Pierrette Gargallo, quien ha explicado que el artista no le daba importancia a esas obras que trazaba en cualquier papel que tuviera a su alcance, desde cartas a papeles de la comunidad de vecinos.

Ha relatado que en su casa nadie tenía derecho a entrar en el estudio de su padre, salvo ella, quizá, ha apuntado, porque era una niña pequeña: "Él me preguntaba si le gustaba lo que estaba haciendo y yo le daba mi opinión, como una crítica de arte. Pero lo que más recuerdo era cuando me daba la mano y me decía: vamos a comprar tabaco".

"Como padre era fenomenal pero lo perdí muy pronto", ha recordado Pierrette Gargallo, que tenía doce años cuando murió el escultor, a los 53, de una pulmonía "que se lo llevó en tres días".

Pablo Gargallo vivió casi toda su vida en Francia y una buena parte de las obras incluidas en el catálogo pertenecen a colecciones públicas y privadas de ese país. "Internacionalmente se le ha dado más importancia que en España", ha señalado María José Salazar.

La edición del catálogo y la exposición "Pablo Gargallo (1881-1934). Dibujos" forman parte de un proyecto de investigación que emprendió en 2003 la Fundación Marcelino Botín para recuperar y difundir la faceta como dibujantes de los grandes maestros de la historia del arte español, desde el siglo XVI hasta la actualidad.