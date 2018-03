Ouka Leele vuelve a la carga

25/05/2010 - 16:06

Ouka Leele despliega todo su "talante natural" y habla de su vida y obra en el documental 'La mirada de Ouka Leele', dirigido por Rafael Gordon, que tras una breve estancia en los cines el año pasado, se reestrena en pantallas de toda España.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La cinta, además de reflejar el universo creativo de la Premio Nacional de Fotografía 2005, muestra cuál fue el proceso creativo del mural que pintó en la localidad murciana de Ceutí.

"No estoy en el mundo en el que se hace la pelota, prefiero dedicarme a mi obra", señaló Ouka Leele, recordando que actualmente se piensa que el artista es algo secundario. "Ahora manda el galerista", denunció, subrayando que, sin embargo, es el artista el que "va por encima de las reglas". "El artista tiene una pasión que quiere comunicar y lo hace a través de su obra. Es como si las musas le poseyeran", anotó.

La artista, que ha sido seleccionada para participar en la Bienal de Shanghai, dijo que le gusta trabajar sin prisas, porque "el arte sale de mi corazón". "Si quieres dar oro hay que destilarlo", consideró, agregando que está trabajando en un libro del Quijote y en un retrato de la presidenta del Parlamento Vasco. "Conmigo tienen que tener paciencia", bromeó una creadora que no tiene galería para no perder la libertad.

En el caso del documental, el tiempo de cocción también fue largo: un total de siete años transcurrieron desde que Gordon comenzó el rodaje, sobre una idea que tenía desde el año 1987, cuando visitó una exposición antológica de la artista plástica "cuando sólo tenía 29 años". "Me dejó alucinado", explicó Gordon, quien acompañó a Ouka Leele en la presentación del filme hoy en Madrid.

LA ESCUELA DE LA CALLE

'La mirada de Ouka Leele' hace un recorrido por la vida de la artista, quien se desnuda al hablar de asuntos más íntimos, y explica cómo superó un cáncer, o como de pequeña veraneaba en San Rafael, rodeada de la naturaleza y de sus familiares (con imágenes grabadas por su padre). Cuenta qué sintió al tocar la nieve por primera vez con tan sólo tres años o cómo prefirió la escuela de la calle, en unos años 80 efervescentes, en plena Movida, en lugar de estudiar Bellas Artes.

Además de ofrecer un recorrido por toda su obra, en la que la pintura, el dibujo y la fotografía se fusionan, y en el que destaca sus instantáneas en blanco y negro terminadas con acuarela, el filme recoge cómo fue pintar el gran mural de 200 metros cuadrados de superficie, que tardó dos años en terminar, en Ceutí. "Estaba en una jaula de pintar fotos y pintar el mural y no tener límites fue un canto a la libertad", aseguró.

"Bárbara vive en un pasado que no es la infancia, sino el clasicismo", apuntó Gordon, afirmando que la obra de la artista es "un diálogo entre naturaleza y ella misma". Por eso Gordon, quien también comisarió la muestra 'Ouka Leele inédita' en el Museo del Traje, quiso plasmar en el cine "ese talante natural" de una mujer "con un talento inconmensurable". "Ella es la película y la belleza es el 'leit motiv'", apuntó el director.

COMO UNA PELÍCULA DE AVENTURAS

La protagonista afirmó que el estreno del filme le daba "miedo", y que estuvo quince días sin dormir y adelgazó algunos kilos. "Él ha dado importancia a lo que digo", señaló una sorprendida Ouka Leele, agregando que ella nunca dio importancia a sus palabras. Pero en esta "película de aventuras", como ella misma la definió, al final la artista ha descubierto aspectos que hasta a ella misma le han emocionado al volverlos a ver.

"Siempre me había sentido invisible, pero tras ver la película me he quedado maravillada del resultado", confesó una creadora a quien le gusta "mantener pura la mirada de la infancia, que no acumula prejuicios ni rencor". "Me gusta mirar las cosas como la primera vez", anotó.

Preguntada por el sentido que da el arte a su vida, la artista confesó que le gusta comunicar a través de su obra y que la vida es como un río que fluye, y si le pones piedras, es como cortar la comunicación".