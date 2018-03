Paul McCartney recibirá un homenaje en la Casa Blanca

25/05/2010 - 17:25

Un concierto tributo va a tener lugar en la Casa Blanca para homenajear la trayectoria musical del ex Beatle Paul McCartney. Jack White, Dave Grohl y Stevie Wonder, entre otros, actuarán esa noche en honor al músico, y Barack Obama le entregará el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso, que reconoce toda una vida dedicada a la creación musical.

WASHINGTON, 25 (EUROPA PRESS)

La Casa Blanca va a alojar un evento musical en honor a Paul McCartney y a su contribución al mundo de la música. El próximo martes 2 de junio el ex Beatle asistirá a la residencia presidencial para ser homenajeado por sus compañeros de profesión y recibir un importante premio de manos de Obama.

Según apunta NME, serán Jack White, de The White Stripes, Stevie Wonder, Faith Hill, Dave Grohl de Foo Fighters, y The Jonas Brothers, entre otros, quienes actúen en este concierto homenaje al ex Beatle.

El presidente de Estados Unidos le entregará además el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso, que distingue a aquellos que han dedicado toda una vida a la contribución musical.

Ganadores de este mismo galardón también han sido, en años pasados, Paul Simon, de Simon & Garfunkel, y Stevie Wonder. Este será el tercer año que se haga entrega de tal premio.

Paul McCartney ya anunció ser el ganador del Gershwin Prize hace unos días, cuando en un chat a través de Internet con sus fans comentó: "Han surgido algunos rumores así que creo que puedo daros una pista. Pensad en la Casa Blanca. En un concierto. Si hay alguna noticia que mencione la Casa Blanca, recordad quién os lo dijo primero".