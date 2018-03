CATALUNYA.-Buchaca siembra la intriga en el Versus Teatre sobre por qué 'Les nenes no haurien de jugar a futbol'

25/05/2010 - 18:00

La dramaturga y directora teatral Marta Buchaca llevará desde el viernes y durante un mes al Versus Teatre de Barcelona su obra 'Les nenes no haurien de jugar a futbol', una pieza de intriga en la que los familiares de tres accidentados tratan de descubrir qué relación tenían si supuestamente no se conocían ni estaban viajando juntos.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

Según explicó Buchaca a Europa Press, la trama se desarrolla en un hospital público, donde los accidentados, una niña de 12 años, una chica de 30 y un hombre de 50, están en coma y sus familiares se conocen y tratan de encontrarle la lógica a lo sucedido.

Los protagonistas son la madre de la niña (Susanna Garachana), el novio de la chica (Borja Espinosa) y la hija del señor (Sara Espígul), y aunque no entienden por qué les habían dado informaciones falsas --por ejemplo, la niña iba a jugar un partido de fútbol, al que su madre decidió no ir porque "las niñas no tendrían que jugar a fútbol", dice varias veces--, van descubriendo lo sucedido con la ayuda de la niña, que se despierta de la sedación.

"Es un misterio tipo 'Lost' pero con un final mejor; el espectador se queda satisfecho", avanzó Buchaca, que estrenó este montaje en la Biblioteca Bonnemaison de Barcelona dentro del Festival Grec del año pasado.