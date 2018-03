CASTILLA LA MANCHA.-The Sunday Drivers y 'Un día en el mundo', de Vetusta Morla, mejor grupo y mejor disco de la década, según 'Indy

25/05/2010 - 18:31

La revista 'on line', 'IndyRock Magazine' ha elegido a las bandas más "punteras, influyentes y con mejores discos y directos" de la década, que se inició en 2000 y ha terminado en 2009. Diez bandas por categorías como mejor grupo, mejor disco, los más influyentes, la de mejor directo e incluso la que ha marcado el sonido de los primeros diez años del siglo XXI.

Entre los mejores grupos nacionales, sitúan en el primer puesto a los toledanos The Sunday Drivers, quienes recientemente han anunciado su separación. Le siguen Los Planetas y Deluxe, capitaneado por Xoel López. El cuarto puesto sería para Astrud, seguido de Digital 21, L.A, Catpeople, Hora Zulú, Standstill, y en la décima posición el asturiano Nacho Vegas.

En la categoría de los diez mejores álbumes de la década, 'IndyRock' coloca en el primer puesto a los madrileños Vetusta Morla con su trabajo 'Un día en el mundo'. Le sigue Lori Meyers y su 'Viaje de Estudios' y, en tercer lugar, Los Planetas con su 'La Leyenda del Espacio'.

En el capítulo de mejores directos, 'IndyRock Magazine' destaca los de Lori Meyers, We Are Standard, Vetusta Morla y The Sunday Drivers. Respecto a las mejores bandas internacionales, esta publicación sitúa en los primeros puestos a Franz Ferdinand, The White Stripes, The Strokes, Wilco y Radiohead.

La elección ha sido realizada por los colaboradores de 'IndyRock', cronistas de la evolución musical de diez años de historia, que además analizan en este monográfico, su visión de la década.