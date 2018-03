Liam Gallagher, ex cantante de Oasis, ya tiene nueva banda: Beady Eye

Agencias 22:00 - 25/05/2010 Comentarios

El cantante inglés Liam Gallagher ha anunciado que su nuevo grupo, formado tras la disolución de Oasis, se llamará Beady Eye.

El solista inglés colabora en este proyecto con los músicos Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock, con los que ya trabajó anteriormente. El cuarteto se encuentra actualmente grabando nuevo material en el estudio con el productor Steve Lillywhite, famoso por sus colaboraciones con la banda irlandesa U2.

El guitarrista Noel Gallagher, hermano de Liam, abandonó Oasis el pasado agosto tras una discusión entre ambos, antes de la celebración de un concierto que el grupo tenía programado en París. La nueva formación ha publicado ya una foto de los Beady Eyes en la página web oficial de Oasis.

Liam había indicado anteriormente que continuaría empleando el nombre de su antiguo grupo si no se le ocurría otro mejor. "Si no tenemos nada más cuando estemos listos para sacar el álbum, será Oasis. No nos vamos a llamar de forma ridícula porque sí", dijo el cantante el año pasado.