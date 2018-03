El final de 'Perdidos', entre los 10 mejores de la historia

25/05/2010 - 19:38

Pese a la controversia que ha generado el final de Perdidos', lo cierto es que ha entrado en la historia. Así lo cree la publicación 'Entertainment Weekly' que este martes publicaba una lista con los 20 mejores finales de series, y entre ellos se encuentra la ficción creada por J.J. Abrahams, en séptima posición.

LOS ANGELES, 25 (OTR/PRESS)

Los seguidores de 'Perdidos' llevan dos días sin parar de hablar del final de la serie. Tras seis temporadas, a muchos de sus fans no les ha gustado el desenlace, pero según los expertos de 'Entertainment Weekly' está entre los 20 mejores de toda la historia. La revista destaca la "épica" de su último episodio unida a la emoción sentida por el espectador al recordar la ficción desde el inicio, con la llegada de aquellos personajes que se habían marchado.

La serie que dijo adiós el pasado domingo está en séptimo lugar, por detrás de clásicos de la pequeña pantalla como M*A*S*H, que ocupa el sexto puesto, por detrás de 'Cheers', 'The Mary Tyler Moore Show', 'El fugitivo', el drama médico 'St. Elsewhere' y de 'Newhart', elegido como mejor final de la historia de una serie. 'Newhart', emitida entre 1982 y 1990 en Estados Unidos terminó siendo un sueño del protagonista, un final que en aquella época sería toda una innovación.

Cabe destacar el décimo puesto que le otorgan los expertos al polémico fundido a negro final de 'Los Soprano', una decisión que probablemente discutirían la mayor parte de los seguidores de esta ficción.

Otras series que se encuentran en la lista, y que la mayoría de los espectadores españoles conocen son: 'Buffy cazavampiros' (en el puesto 9), 'El show de Bill Cosby' (11), 'Fraisier' (12), 'Star Trek: The new generation' (13), 'Battlestar Gallactica' (14),, 'Seinfield' (15), 'The Wire' (16), 'A dos metros bajo tierra' (17), 'Ugly Betty' (18) y la reconocidas 'Urgencias' y 'Friends' en los dos últimos puestos.