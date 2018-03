Sinde: "La falta de títulos en el mercado podría llevar al usuario a fuentes no remuneradas"

La ministra de Cultura Ángeles González-Sinde reconoció hoy tras reunirse con representantes del sector que la industria cinematográfica de EEUU está "muy preocupada" con la piratería intelectual en España. La titular de Cultura, en visita oficial de tres días a Washington y Nueva York, se reunió ayer con Bob Pisano, responsable interino de la Motion Picture Association of America (MPAA), que representa los intereses del sector cinematográfico.

"La patronal de la industria cinematográfica siempre tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con España y están muy preocupados con la distribución del cine en internet sin remuneración", dijo hoy González-Sinde en rueda de prensa.

La titular de Cultura precisó, de todos modos, que Pisano no mostró voluntad de dejar de comercializar películas en DVD en España. "No me expresó esa decisión en absoluto", insistió la titular de Cultura.

Un informe publicado a principios de mes por el Congreso estadounidense situó a España, México, Canadá, China y Rusia a la cabeza de la piratería intelectual a nivel mundial.

El llamado "bloque del Congreso contra la piratería internacional" indicó que la negligencia de esos países en la aplicación de las leyes sobre esta materia "daña gravemente los derechos de los creadores y de la economía de Estados Unidos".

Más títulos apra Internet

González-Sinde dijo haber discutido con Pisano la necesidad de que haya más títulos disponibles en Internet, algo que en su opinión podría frenar el proceso.

"Las tendencias de los espectadores sobre cómo quieren consumir el cine en casa están cambiando", subrayó la ministra, quien añadió que la distribución por Internet es "verdaderamente el futuro" que desean los espectadores.

"Nosotros confiamos en que pronto haya más títulos disponibles en ese sentido y eso es lo que le expresé" a Pisano, dijo la responsable de Cultura.

Afirmó que en España los usuarios "tienen una voracidad y un deseo" de consumir películas en la red.

Según González-Sinde cuando "en algunos casos no encuentran los productos que quieren" eso les lleva "quizá" a acceder a otras fuentes no remuneradas para el acceso de películas.

La ministra y el representante de la industria cinematográfica de EEUU hablaron "del contexto en el que se producen esas descargas sin remuneración, ilegales y cómo entre todos se debe contribuir a cambiar esa tendencia también cumpliendo las expectativas de los usuarios".

González-Sinde no aportó, de todos modos, detalles concretos sobre cómo España planea atajar el problema.

Hizo hincapié, eso sí, en que hay que crear "entre todos" las condiciones para que todos los derechos sean compatibles: "Los de que la gente pueda disfrutar del cine o de las series o de los libros a través de los ordenadores y los derechos de los que se ganan la vida con ello".

Marcar los límites

Apuntó que el Gobierno intenta "marcar unos límites para que quien se sienta perjudicado en sus inversiones y sus derechos pueda reclamar y hacer esas nuevas inversiones que la gente demanda" para acceder a contenidos en la web.

González-Sinde abordó también el problema de la piratería intelectual durante una reunión hoy con Miriam Sapiro, subdirectora de la Oficina de representación comercial de EEUU.

Su agenda de trabajo incluyó también reuniones ayer sobre el tesoro del Odyssey, así como encuentros con responsables de museos de la capital estadounidense.

Además, mañana inaugurará en Nueva York la feria del libro de Estados Unidos, conocida como "Book Expo America 2010", en la que España es país invitado y cuenta con un pabellón propio.