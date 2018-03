Perera se queja de que el ambiente en la terna "ha sido infernal"

Madrid, 25 may (EFE).- La Corrida de la Prensa deparó un espectáculo de lo más desesperante por la poca colaboración de los toros, la falta de resolución de los toreros, y una afición, muy a la contra, y al respecto Miguel Ángel Perera se quejó para definir el ánimo de la terna: "el ambiente ha sido infernal".

"Aquí en Madrid se tienen que dar muchos condicionantes para que las cosas salgan como uno sueña. Y hoy todo ha salido a la contra, sobre todo el ambiente en los tendidos, y cuando esta plaza se pone así de en contra es imposible. Madrid es así", aseguró Perera.

Sobre el lote que estoqueó -un toro de Núñez del Cuvillo y otro de "El Ventorrillo"-, Perera aseguró que: "Mi primero no ha tenido fuerza alguna y no he podido hacer prácticamente nada; y el otro ha tenido movilidad engañosa, porque se arrancaba pronto de largo pero al segundo o tercer muletazo cambiaba de ritmo muy bruscamente, y era muy difícil pegarle los muletazos".

También el director de lidia, "El Juli", que se las vio con un astado de "La Quinta" y otro de Victoriano del Río, clamó contra el ánimo de la afición de Madrid, "muy a la contra toda la tarde pasara lo que pasara".

"Yo al menos he estado muy entregado y lo he dado todo en el ruedo. Con mi primero, un toro que creo que ha tenido cosas buenas, sobre todo mucho temple, me ha permitido estar a gusto con él. Lo único que a lo mejor le ha faltado "transmitir" un poco más. Y el cuarto se ha parado mucho, y éste si que no he dejado ni estar", afirmó "El Juli".

Por último, Cayetano Rivera, que volvía a Las Ventas después de un año de ausencia, se marchaba también de la plaza visiblemente contrariado por la forma que transcurrió el festejo.

"Hoy era uno de esos días con los que uno sueña, y pone muchas esperanzas. Y cuando las cosas no salen como a uno le gustaría, es una gran decepción", aseguró.

Y acerca sus toros, de Domingo Hernández y "Toros de Cortés", respectivamente, declaró para finalizar que: "el primero ha sido muy descompuesto y el segundo ha sido noble pero le ha faltado 'transmisión, y tal como estaba ya la tarde ha sido muy difícil remontar".