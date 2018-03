'Madres e hijas', o la fuerza de la sangre según Rodrigo García

29/06/2010 - 16:06

El director de cine Rodrigo García aborda la fuerza de los lazos familiares, las elecciones tomadas y las oportunidades perdidas en su último filme, 'Madres e hijas', protagonizado por Naomi Watts y Annette Bening y que se estrena en España el próximo viernes 2 de julio.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

En este relato coral se unen tres historias unidas por un suceso: la pérdida de un hijo. Karen, encarnada por Annette Bening, ante la insistencia de su madre, dio en adopción a una niña que tuvo con tan sólo 14 años. Años más tarde, la hija perdida, Elizabeth (Naomi Watts), es una mujer segura de sí misma con un vacío interior e incapaz de mantener una relación sentimental, como la que inicia con su jefe, papel interpretado por Samuel L. Jackson. En las vidas de todos ellos se cruza Lucy (Kerry Washington), una joven que desea ser madre.

La idea de este filme, que cuenta con la producción de Alejandro González Iñarritu, parte de la separación entre las protagonistas. A partir de ahí, según explicó el director en la presentación, se vio "obligado" a continuar la historia con los problemas que surgen en una relación entre una madre y una hija.

El director y también escritor de 'Madres e hijas' tardó en escribir el guión de esta película cerca de diez años. Durante este tiempo, lo más complicado para García fue la realizar la estructura y pensar cómo iba a contar la historia. "Cuando hay tres historias paralelas corres el riesgo de que haya una mejor, y eso hace que desarrollar el guión sea difícil", manifestó.

Trabajar con el mexicano Iñarritu ('21 gramos', 'Babel' o 'Amores perros') le abrió las puertas para contar con la presencia de Naomi Watts. "Trabajar con ciertas personas del mundo del cine te permite conocer a otros actores, es un efecto de bola de nieve", dijo. Asimismo, señaló que trabajar con Annette Bening ha sido "muy fácil" porque "conoce cada aspecto del guión, incluso la parte en la que ella no aparece".

"HABLAR DE MUJERES ESTIMULA LA IMAGINACIÓN"

Rodrigo García (Bogotá, 1959) --hijo de Gabriel García Márquez-- ha participado en la dirección de algunos capítulos de series tan famosas como 'Los Soprano', 'A dos metros bajo tierra' o 'En terapia', y en cine ha dirigido 'Nueve vidas' y 'Cosas que diría con sólo mirarla'.

Según confesó, hablar de mujeres le "estimula la imaginación". "En mis historias son ellas casi siempre quienes centran el relato, porque me gusta imaginarme el mundo femenino, ya que no sé cómo es", señaló.

El director afirmó que si no habla más de hombres es porque es un "defecto" suyo y porque lo que le gusta es abordar el aspecto femenino. "Es más exótico hablar del otro sexo porque es un viaje, si hablo de una mujer voy a otro lugar, me permite desplazarme. También es difícil hablar de hombres y no abordar las empresas quijotescas que emprenden, tales como la escalada o la vuelta al mundo", indicó.

En este sentido, indicó que el filme 'Entre copas' sí habla de "hombres reales y hasta mediocres", habla de sus crisis y de sus frustraciones, aunque matizó que esto "es una excepción".

A su juicio, el cine es "tan mediocre" que antes de querer innovar se conforma con que la película sea buena. "Con proponerse esto ya es suficiente", manifestó. En este momento, Rodrigo García prepara el guión para una serie de televisión que, según explicó, será un retrato microscópico de la vida de una pareja.

Según indicó, continuaría con la cadena estadounidense HBO porque "es un buen lugar, da pie a la creatividad, tienen buen gusto y se pueden arriesgar porque no todo depende del anunciante". En este sentido, afirmó que el cine de autor "siempre puede ser interesante", pero en general "se hace mejor televisión que cine actualmente, al menos para el espectador más sofisticado".