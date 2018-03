Tom Cruise se rinde ante 'Toy Story 3', líder de la taquilla norteamericana

AFP 29/06/2010 - 16:09

Tom Cruise y Cameron Diaz se rindieron este fin de semana a la magia de los muñecos animados de 'Toy Story 3', que se mantuvieron nuevamente en lo alto de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, según cifras definitivas de la industria divulgadas el lunes.

La película de animación de Disney/Pixar, en la que un grupo de muñecos cobran vida, recaudó 59,3 millones de dólares en las salas norteamericanas. Desde su estreno, hace dos semanas, la tercera aventura de Buzz Lightyear, Woody y sus amigos lleva embolsados 226,9 millones de dólares, indicó la firma especializada Exhibitor Relations.

Pese a su espectacular reparto encabezado por Cruise y Diaz y su gran campaña de lanzamiento, 'Knight and day' quedó tercera, con 20,1 millones de dólares, justo después de la comedia 'Grown ups', con Adam Sandler y Chris Rock, que en su primer fin de semana en las salas cosechó 40,5 millones de dólares.

La nueva versión de 'Karate Kid', encarnado esta vez por Jaden Smith, hijo de Will Smith, que aprende del maestro Jackie Chan, se colocó cuarta, con una recaudación en taquilla de 15,5 millones de dólares, seguida por otro regreso triunfal de un éxito de la década de 1980, pero de la pantalla pequeña: 'The A-Team' ('El equipo A' o 'Los magníficos', en español), que recaudó 6,2 millones.

Sexta se ubicó la comedia 'Get him to the greek', con la estrella británica Russell Brand, sobre un becario que debe escoltar a una turbulenta estrella del rock de Londres hasta Nueva York, con 3,14 millones de dólares.

'Shrek forever after', la cuarta entrega de las andanzas del ogro verde, cayó al séptimo puesto, con 3,10 millones de dólares, que elevan a 229,5 millones su venta de entradas en seis semanas en las carteleras.

La lista de las diez cintas favoritas en cines de Estados Unidos y Canadá se cierra con 'Prince of Persia: the sands of time' (2,8 millones de dólares); 'Killers', con Katherine Heigl y Ashton Kutcher (1,9 millones); y 'Jonah Hex' (1,6 millones de dólares).