Mika actuará por primera vez en Galicia el próximo 14 de agosto con motivo del Xacobeo 2010

29/06/2010 - 18:04

El artista británico de origen libanés Mika dará un concierto en el auditorio vigués de Castrelos el próximo 14 de agosto a partir de las 22.30 horas, en lo que será su primera actuación en Galicia. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Vigo y patrocinado por el Xacobeo 2010.

VIGO, 29 (EUROPA PRESS)

El director gerente de la S.A. de Xestión do Plan Xacobleo, Ignacio Santos, participó hoy en Vigo en la presentación de este evento, donde destacó que "cumple con los objetivos marcados para la programación de Xacobeo 2010" de diseñar una oferta "basada en la calidad de sus propuestas y en la diversidad temática y de estilos".

Por su parte, el concejal de Cultura, Xesús López, consideró que este espectáculo será el "broche de oro" para las actuaciones musicales de las Fiestas de Vigo 2010. Además, puso de relieve que el de la ciudad olívica será uno de los tres conciertos que Mika ofrecerá en España, junto a Madrid y Barcelona.

Mika saltó a la escena musical internacional con el sencillo 'Grace Kelly', de su primer trabajo discográfico 'Life in Cartoon Motion'. El álbum fue publicado en 2007 y sus ventas superaron los 5 millones de unidades en todo el mundo. Además, ha sido galardonado con premios como los Brits, los Grammys, The World Music Awards y MTV Europa, Asia, Australia y Japón, entre otros. El año pasado publicó su último trabajo, 'The boy who knew too much'.

El precio de las entradas para el concierto de Mika en la ciudad olívica será de 12 euros en venta anticipada y de 15 euros el mismo día. Podrán adquirirse en la web (www.servinova.com).